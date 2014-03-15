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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Кардифф
Эвертон - Кардифф: обзор матча 15 марта 2014
Эвертон
15.03.2014, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
2 : 1
Завершен
Кардифф
59'
Ж. Деулофеу
90+3'
Ш. Коулмен
68'
Кала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Кардифф
ГОЛ! 2:1!
Ш. Коулмен
90'
+3
Замена
Р. Баркли
️️️️
Л. Осман
82'
77'
Желтая карточка
Ф. Кэмпбелл
77'
Замена
В. Заа
️️️️
Фабио
68'
ГОЛ! 1:1!
Кала
Пас отдал
П. Уиттингем
Замена
С. Нейсмит
️️️️
К. Миральяс
64'
62'
Замена
М. Меллер Дели
️️️️
К. Нун
Замена
Э. МакГиди
️️️️
Ж. Деулофеу
62'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Деулофеу
59'
58'
Желтая карточка
Г. Медель
Желтая карточка
Л. Осман
58'
57'
Замена
П. Уиттингем
️️️️
Д. Матч
45'
Желтая карточка
К. Теофил-Катерин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
18
Гарет Бэрри
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
21
Леон Осман
ПП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Кардифф
1
Дэвид Маршалл
ВР
28
Деклан Джон
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
13
Ким Бо-Кьюн
ЛП
17
Гари Медель
ОП
12
Крэйг Нун
ЦП
77
Джордон Матч
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Эвертон
1
Жоэль
ВР
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
6
Росс Баркли
ЦП
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
Кардифф
1
Джо Льюис
ВР
17
Матс Меллер Дели
ЛП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
21
Дон Коуви
ЦП
5
Арон Гуннарссон
ЦП
7
Питер Уиттингем
ЦП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
4-3-3
1
Ховард
3
Бэйнс
25
Дистен
6
Стоунз
23
Коулмен
18
Бэрри
16
МакКарти
21
Осман
10
Деулофеу
9
Лукаку
87
Миральяс
3-3-3-1
1
Маршалл
16
Кала
28
Теофил-Катерин
29
Колкер
2
Фабио
17
Медель
28
Джон
12
Нун
77
Матч
13
Ким Бо-Кьюн
22
Кэмпбелл
21
Осман
6
Баркли
6
Баркли
21
Осман
10
Деулофеу
46
МакГиди
46
МакГиди
10
Деулофеу
87
Миральяс
14
Нейсмит
14
Нейсмит
87
Миральяс
12
Нун
17
Дели
17
Дели
12
Нун
77
Матч
7
Уиттингем
7
Уиттингем
77
Матч
2
Фабио
10
Заа
10
Заа
2
Фабио
Остались в запасе
Эвертон
Кардифф
1
Жоэль
ВР
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
Главный тренер
Роберто Мартинес
1
Джо Льюис
ВР
21
Дон Коуви
ЦП
5
Арон Гуннарссон
ЦП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
Остались в запасе
1
Джо Льюис
ВР
21
Дон Коуви
ЦП
5
Арон Гуннарссон
ЦП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Статистика матча Эвертон - Кардифф
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Главный судья:
Роджер Ист
(Уилтшир)
Стадион:
Гудисон Парк
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