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Кардифф - Тоттенхэм
Кардифф - Тоттенхэм: обзор матча 22 сентября 2013
Кардифф
22.09.2013, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
0 : 1
Завершен
Тоттенхэм
90+3'
Паулиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Тоттенхэм
90'
+4
Желтая карточка
Р. Сольдадо
90'
+3
ГОЛ! 0:1!
Паулиньо
Пас отдал
Э. Ламела
89'
Замена
Л. Холтби
️️️️
К. Эриксен
82'
Замена
Г. Кейн
️️️️
Э. Таунсенд
Замена
Д. Коуви
️️️️
К. Беллами
77'
71'
Замена
Э. Ламела
️️️️
Г. Сигурдссон
70'
Желтая карточка
М. Доусон
Замена
П. Одемвингие
️️️️
Ф. Кэмпбелл
65'
Желтая карточка
Б. Тернер
63'
47'
Желтая карточка
Э. Таунсенд
7'
Желтая карточка
К. Уокер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
1
Дэвид Маршалл
ВР
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
6
Бен Тернер
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
13
Ким Бо-Кьюн
ЛП
17
Гари Медель
ОП
7
Питер Уиттингем
ЦП
5
Арон Гуннарссон
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
39
Крейг Беллами
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
8
Мусса Дембеле
ЦП
18
Паулиньо
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Кардифф
1
Джо Льюис
ВР
5
Марк Хадсон
ЦЗ
21
Дон Коуви
ЦП
77
Джордон Матч
ЦП
27
Питер Одемвингие
ЦФ
28
Никки Мэйнард
ЦФ
20
Джо Мэйсон
ЦФ
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
30
Сандро
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
4-1-3-2
1
Маршалл
3
Тэйлор
28
Теофил-Катерин
29
Колкер
6
Тернер
17
Медель
13
Ким Бо-Кьюн
5
Гуннарссон
7
Уиттингем
39
Беллами
22
Кэмпбелл
4-2-3-1
1
Льорис
2
Уокер
20
Доусон
14
Вертонген
26
Ноутон
8
Дембеле
18
Паулиньо
25
Таунсенд
10
Сигурдссон
24
Эриксен
9
Сольдадо
39
Беллами
21
Коуви
21
Коуви
39
Беллами
22
Кэмпбелл
27
Одемвингие
27
Одемвингие
22
Кэмпбелл
24
Эриксен
90
Холтби
90
Холтби
24
Эриксен
10
Сигурдссон
9
Ламела
9
Ламела
10
Сигурдссон
25
Таунсенд
9
Кейн
9
Кейн
25
Таунсенд
Остались в запасе
Кардифф
Тоттенхэм
1
Джо Льюис
ВР
5
Марк Хадсон
ЦЗ
77
Джордон Матч
ЦП
28
Никки Мэйнард
ЦФ
20
Джо Мэйсон
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
24
Брэд Фридель
ВР
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
30
Сандро
ЦП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
1
Джо Льюис
ВР
5
Марк Хадсон
ЦЗ
77
Джордон Матч
ЦП
28
Никки Мэйнард
ЦФ
20
Джо Мэйсон
ЦФ
Остались в запасе
24
Брэд Фридель
ВР
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
30
Сандро
ЦП
Главный тренер
Малки Маккей
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Кардифф - Тоттенхэм
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Кардифф Сити
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