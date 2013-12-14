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Кардифф - Вест Бромвич
Кардифф - Вест Бромвич: обзор матча 14 декабря 2013
Кардифф
14.12.2013, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
1 : 0
Завершен
Вест Бромвич
65'
П. Уиттингем
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Вест Бромвич
Замена
К. Бо-Кьюн
️️️️
П. Одемвингие
90'
88'
Замена
М. Выдра
️️️️
Ш. Лонг
Замена
А. Гуннарссон
️️️️
Г. Медель
87'
Замена
Н. Мэйнард
️️️️
Ф. Кэмпбелл
82'
74'
Замена
С. Синклейр
️️️️
К. Якоб
73'
Замена
С. Бераино
️️️️
М. Амалфитано
ГОЛ! 1:0!
П. Уиттингем
Пас отдал
К. Нун
65'
Желтая карточка
Д. Матч
63'
51'
Желтая карточка
Б. Джонс
Желтая карточка
Г. Медель
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
1
Дэвид Маршалл
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
6
Бен Тернер
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
7
Питер Уиттингем
ЦП
77
Джордон Матч
ЦП
12
Крэйг Нун
ЦП
27
Питер Одемвингие
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
29
Стефан Сессеньон
ЦП
31
Морган Амалфитано
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
Кардифф
1
Джо Льюис
ВР
5
Марк Хадсон
ЦЗ
13
Ким Бо-Кьюн
ЛП
21
Дон Коуви
ЦП
5
Арон Гуннарссон
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
28
Никки Мэйнард
ЦФ
Вест Бромвич
12
Люк Дэниэльс
ВР
14
Диего Лугано
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
20
Золтан Гера
АП
38
Саидо Бераино
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
4-1-3-2
1
Маршалл
29
Колкер
6
Тернер
28
Теофил-Катерин
3
Тэйлор
17
Медель
7
Уиттингем
77
Матч
12
Нун
22
Кэмпбелл
27
Одемвингие
4-5-1
13
Майхилл
2
Джонс
24
Риджуэлл
13
Ольссон
36
Маколи
29
Сессеньон
21
Мулумбу
11
Брант
22
Якоб
31
Амалфитано
7
Лонг
27
Одемвингие
13
Ким Бо-Кьюн
13
Ким Бо-Кьюн
27
Одемвингие
17
Медель
5
Гуннарссон
5
Гуннарссон
17
Медель
22
Кэмпбелл
28
Мэйнард
28
Мэйнард
22
Кэмпбелл
22
Якоб
7
Синклейр
7
Синклейр
22
Якоб
31
Амалфитано
38
Бераино
38
Бераино
31
Амалфитано
7
Лонг
11
Выдра
11
Выдра
7
Лонг
Остались в запасе
Кардифф
Вест Бромвич
1
Джо Льюис
ВР
5
Марк Хадсон
ЦЗ
21
Дон Коуви
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
12
Люк Дэниэльс
ВР
14
Диего Лугано
ЦЗ
7
Джеймс Моррисон
ЦП
20
Золтан Гера
АП
Главный тренер
Стив Кларк
Остались в запасе
1
Джо Льюис
ВР
5
Марк Хадсон
ЦЗ
21
Дон Коуви
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
14
Диего Лугано
ЦЗ
7
Джеймс Моррисон
ЦП
20
Золтан Гера
АП
Главный тренер
Малки Маккей
Главный тренер
Стив Кларк
Статистика матча Кардифф - Вест Бромвич
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Кардифф Сити
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