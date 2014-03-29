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Вест Бромвич - Кардифф
Вест Бромвич - Кардифф: обзор матча 29 марта 2014
Вест Бромвич
29.03.2014, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
3 : 3
Завершен
Кардифф
2'
М. Амалфитано
9'
Г. Дорранс
90+4'
Тьеви
30'
Д. Матч
73'
С. Колкер
90+6'
М. Меллер Дели
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Кардифф
90'
+6
ГОЛ! 3:3!
М. Меллер Дели
Пас отдал
Б. Тернер
ГОЛ! 3:2!
Тьеви
90'
+4
88'
Замена
П. Уиттингем
️️️️
Г. Медель
Замена
З. Гера
️️️️
Г. Дорранс
85'
79'
Желтая карточка
К. Беллами
Замена
Тьеви
️️️️
М. Выдра
79'
73'
ГОЛ! 2:2!
С. Колкер
Пас отдал
Г. Медель
Замена
С. Бераино
️️️️
М. Амалфитано
72'
Желтая карточка
Г. Дорранс
64'
46'
Замена
М. Меллер Дели
️️️️
А. Гуннарссон
36'
Замена
В. Заа
️️️️
Фабио
30'
ГОЛ! 2:1!
Д. Матч
Пас отдал
А. Гуннарссон
ГОЛ! 2:0!
Г. Дорранс
Пас отдал
М. Выдра
9'
ГОЛ! 1:0!
М. Амалфитано
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
29
Стефан Сессеньон
ЦП
18
Грэм Дорранс
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
31
Морган Амалфитано
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Кардифф
1
Дэвид Маршалл
ВР
6
Бен Тернер
ЦЗ
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
77
Джордон Матч
ЦП
5
Арон Гуннарссон
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
39
Крейг Беллами
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
20
Лиам О'Нил
ЦЗ
14
Диего Лугано
ЦЗ
20
Золтан Гера
АП
23
Тьеви
ПВ
7
Кемар Руф
ЦФ
38
Саидо Бераино
ЦФ
Кардифф
1
Джо Льюис
ВР
16
Кала
ЦЗ
17
Матс Меллер Дели
ЛП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
21
Дон Коуви
ЦП
7
Питер Уиттингем
ЦП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
4-5-1
12
Фостер
36
Маколи
15
Доусон
24
Риджуэлл
18
Рид
18
Дорранс
21
Мулумбу
31
Амалфитано
7
Моррисон
29
Сессеньон
11
Выдра
3-3-2-2
1
Маршалл
3
Тэйлор
28
Теофил-Катерин
29
Колкер
2
Фабио
17
Медель
6
Тернер
77
Матч
5
Гуннарссон
39
Беллами
22
Кэмпбелл
18
Дорранс
20
Гера
20
Гера
18
Дорранс
11
Выдра
23
Тьеви
23
Тьеви
11
Выдра
31
Амалфитано
38
Бераино
38
Бераино
31
Амалфитано
5
Гуннарссон
17
Дели
17
Дели
5
Гуннарссон
17
Медель
7
Уиттингем
7
Уиттингем
17
Медель
2
Фабио
10
Заа
10
Заа
2
Фабио
Остались в запасе
Вест Бромвич
Кардифф
20
Лиам О'Нил
ЦЗ
7
Кемар Руф
ЦФ
13
Боаз Майхилл
ВР
14
Диего Лугано
ЦЗ
Главный тренер
Пепе Мель
1
Джо Льюис
ВР
16
Кала
ЦЗ
21
Дон Коуви
ЦП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Остались в запасе
20
Лиам О'Нил
ЦЗ
7
Кемар Руф
ЦФ
13
Боаз Майхилл
ВР
14
Диего Лугано
ЦЗ
Остались в запасе
1
Джо Льюис
ВР
16
Кала
ЦЗ
21
Дон Коуви
ЦП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Статистика матча Вест Бромвич - Кардифф
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Хоуторнс
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