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Кристал Пэлас - Кардифф
Кристал Пэлас - Кардифф: обзор матча 07 декабря 2013
Кристал Пэлас
07.12.2013, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
2 : 0
Завершен
Кардифф
6'
К. Джером
58'
М. Шамах
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Кардифф
Замена
С. О'Кифи
️️️️
Б. Беннэн
84'
69'
Замена
А. Корнелиус
️️️️
Ф. Кэмпбелл
60'
Замена
П. Одемвингие
️️️️
К. Бо-Кьюн
ГОЛ! 2:0!
М. Шамах
58'
46'
Замена
К. Нун
️️️️
Д. Коуви
Замена
Э. Мариаппа
️️️️
Д. Мокси
25'
ГОЛ! 1:0!
К. Джером
Пас отдал
Д. Панчеон
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
21
Дин Мокси
ЛЗ
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
15
Майл Йединак
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
27
Маруан Шамах
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Кардифф
1
Дэвид Маршалл
ВР
6
Бен Тернер
ЦЗ
28
Деклан Джон
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
13
Ким Бо-Кьюн
ЛП
17
Гари Медель
ОП
21
Дон Коуви
ЦП
7
Питер Уиттингем
ЦП
77
Джордон Матч
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
Кристал Пэлас
12
Льюис Прайс
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
7
Стюарт О'Кифи
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
0
Джимми Кебе
ПП
9
Кевин Филлипс
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Кардифф
1
Джо Льюис
ВР
5
Марк Хадсон
ЦЗ
16
Мэттью Коннолли
ЦЗ
5
Арон Гуннарссон
ЦП
12
Крэйг Нун
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
27
Питер Одемвингие
ЦФ
4-4-2
1
Сперони
21
Мокси
39
Гэббидон
17
Делэйни
25
Уорд
15
Йединак
15
Дикгакой
40
Панчеон
10
Беннэн
35
Джером
27
Шамах
4-1-4-1
1
Маршалл
28
Джон
28
Теофил-Катерин
29
Колкер
6
Тернер
17
Медель
21
Коуви
7
Уиттингем
77
Матч
13
Ким Бо-Кьюн
22
Кэмпбелл
21
Мокси
5
Мариаппа
5
Мариаппа
21
Мокси
10
Беннэн
7
О'Кифи
7
О'Кифи
10
Беннэн
21
Коуви
12
Нун
12
Нун
21
Коуви
22
Кэмпбелл
14
Корнелиус
14
Корнелиус
22
Кэмпбелл
13
Ким Бо-Кьюн
27
Одемвингие
27
Одемвингие
13
Ким Бо-Кьюн
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Кардифф
9
Кевин Филлипс
ЦФ
12
Льюис Прайс
ВР
10
Джонатан Уильямс
ЦП
0
Джимми Кебе
ПП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
1
Джо Льюис
ВР
5
Марк Хадсон
ЦЗ
16
Мэттью Коннолли
ЦЗ
5
Арон Гуннарссон
ЦП
Главный тренер
Малки Маккей
Остались в запасе
9
Кевин Филлипс
ЦФ
12
Льюис Прайс
ВР
10
Джонатан Уильямс
ЦП
0
Джимми Кебе
ПП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Остались в запасе
1
Джо Льюис
ВР
5
Марк Хадсон
ЦЗ
16
Мэттью Коннолли
ЦЗ
5
Арон Гуннарссон
ЦП
Главный тренер
Малки Маккей
Статистика матча Кристал Пэлас - Кардифф
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
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