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АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Кардифф
Ливерпуль - Кардифф: обзор матча 21 декабря 2013
Ливерпуль
21.12.2013, суббота, 16:45
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
3 : 1
Завершен
Кардифф
25'
Л. Суарес
42'
Р. Стерлинг
45'
Л. Суарес
58'
Д. Матч
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Кардифф
Замена
Д. Аггер
️️️️
Ф. Коутиньо
83'
80'
Замена
А. Корнелиус
️️️️
А. Гуннарссон
Желтая карточка
Р. Стерлинг
72'
58'
ГОЛ! 3:1!
Д. Матч
Пас отдал
П. Уиттингем
Замена
М. Келли
️️️️
Д. Фланаган
55'
55'
Замена
Ф. Кэмпбелл
️️️️
Г. Медель
55'
Замена
К. Бо-Кьюн
️️️️
П. Одемвингие
ГОЛ! 3:0!
Л. Суарес
Пас отдал
Д. Хендерсон
45'
ГОЛ! 2:0!
Р. Стерлинг
Пас отдал
Л. Суарес
42'
Желтая карточка
М. Шкртел
41'
ГОЛ! 1:0!
Л. Суарес
Пас отдал
Д. Хендерсон
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
20
Джон Фланаган
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
7
Джо Аллен
ОП
6
Лукас Лейва
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
9
Луис Суарес
(К)
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Кардифф
1
Дэвид Маршалл
ВР
3
Эндрю Тэйлор
ЛЗ
6
Бен Тернер
ЦЗ
29
Стивен Колкер
(К)
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ПЗ
7
Питер Уиттингем
ЛП
5
Арон Гуннарссон
ОП
17
Гари Медель
ОП
77
Джордон Матч
ЦП
12
Крэйг Нун
ПП
27
Питер Одемвингие
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
18
Луис Альберто
АП
11
Виктор Мозес
ПП
10
Яго Аспас
ЦФ
Кардифф
1
Джо Льюис
ВР
5
Марк Хадсон
ЦЗ
28
Деклан Джон
ЦЗ
13
Ким Бо-Кьюн
ЛП
21
Дон Коуви
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
4-2-1-2-1
22
Миньоле
20
Фланаган
12
Сахо
37
Шкртел
8
Джонсон
7
Аллен
6
Лейва
14
Хендерсон
19
Стерлинг
11
Коутиньо
9
Суарес
4-2-3-1
1
Маршалл
28
Теофил-Катерин
6
Тернер
29
Колкер
3
Тэйлор
5
Гуннарссон
17
Медель
12
Нун
77
Матч
7
Уиттингем
27
Одемвингие
11
Коутиньо
22
Аггер
22
Аггер
11
Коутиньо
20
Фланаган
16
Келли
16
Келли
20
Фланаган
27
Одемвингие
13
Ким Бо-Кьюн
13
Ким Бо-Кьюн
27
Одемвингие
5
Гуннарссон
14
Корнелиус
14
Корнелиус
5
Гуннарссон
17
Медель
22
Кэмпбелл
22
Кэмпбелл
17
Медель
Остались в запасе
Ливерпуль
Кардифф
25
Брэд Джонс
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
18
Луис Альберто
АП
11
Виктор Мозес
ПП
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
1
Джо Льюис
ВР
5
Марк Хадсон
ЦЗ
28
Деклан Джон
ЦЗ
21
Дон Коуви
ЦП
Главный тренер
Малки Маккей
Остались в запасе
25
Брэд Джонс
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
18
Луис Альберто
АП
11
Виктор Мозес
ПП
10
Яго Аспас
ЦФ
Остались в запасе
1
Джо Льюис
ВР
5
Марк Хадсон
ЦЗ
28
Деклан Джон
ЦЗ
21
Дон Коуви
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Малки Маккей
Статистика матча Ливерпуль - Кардифф
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Главный судья:
Ли Проберт
(Уилтшир)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 16:00 (прямая)
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