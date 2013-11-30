Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Кардифф - Арсенал
Кардифф - Арсенал: обзор матча 30 ноября 2013
Кардифф
30.11.2013, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
0 : 3
Завершен
Арсенал
29'
А. Рэмзи
86'
М. Фламини
90+2'
А. Рэмзи
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Арсенал
90'
+2
ГОЛ! 0:3!
А. Рэмзи
Пас отдал
Т. Уолкотт
90'
+1
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
М. Озил
89'
Желтая карточка
А. Рэмзи
Замена
А. Корнелиус
️️️️
Э. Тэйлор
87'
86'
ГОЛ! 0:2!
М. Фламини
Пас отдал
М. Озил
81'
Замена
Н. Монреаль
️️️️
Д. Уилшир
79'
Желтая карточка
М. Артета
77'
Замена
М. Фламини
️️️️
С. Касорла
Замена
К. Нун
️️️️
К. Бо-Кьюн
75'
Замена
П. Одемвингие
️️️️
Ф. Кэмпбелл
65'
32'
Желтая карточка
К. Гиббс
29'
ГОЛ! 0:1!
А. Рэмзи
Пас отдал
М. Озил
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
1
Дэвид Маршалл
ВР
3
Эндрю Тэйлор
ЛЗ
29
Стивен Колкер
(К)
ЦЗ
6
Бен Тернер
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ПЗ
13
Ким Бо-Кьюн
ЛП
17
Гари Медель
ОП
7
Питер Уиттингем
ЦП
21
Дон Коуви
ЦП
77
Джордон Матч
ПП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
8
Санти Касорла
ЛП
8
Микель Артета
(К)
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Месут Озил
АП
10
Джек Уилшир
ПП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Кардифф
1
Джо Льюис
ВР
5
Марк Хадсон
ЦЗ
12
Крэйг Нун
ЦП
5
Арон Гуннарссон
ЦП
39
Крейг Беллами
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
27
Питер Одемвингие
ЦФ
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
20
Матье Фламини
ЦП
10
Томаш Росицки
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
32
Тео Уолкотт
ПВ
4-1-4-1
1
Маршалл
3
Тэйлор
29
Колкер
6
Тернер
28
Теофил-Катерин
17
Медель
13
Ким Бо-Кьюн
7
Уиттингем
21
Коуви
77
Матч
22
Кэмпбелл
4-1-3-1-1
13
Щесны
3
Санья
4
Мертезакер
6
Косиельни
3
Гиббс
8
Артета
10
Уилшир
21
Рэмзи
8
Касорла
10
Озил
9
Жиру
13
Ким Бо-Кьюн
12
Нун
12
Нун
13
Ким Бо-Кьюн
3
Тэйлор
14
Корнелиус
14
Корнелиус
3
Тэйлор
22
Кэмпбелл
27
Одемвингие
27
Одемвингие
22
Кэмпбелл
10
Уилшир
18
Монреаль
18
Монреаль
10
Уилшир
8
Касорла
20
Фламини
20
Фламини
8
Касорла
10
Озил
32
Уолкотт
32
Уолкотт
10
Озил
Остались в запасе
Кардифф
Арсенал
1
Джо Льюис
ВР
5
Марк Хадсон
ЦЗ
5
Арон Гуннарссон
ЦП
39
Крейг Беллами
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
22
Лукаш Фабиански
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
10
Томаш Росицки
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
1
Джо Льюис
ВР
5
Марк Хадсон
ЦЗ
5
Арон Гуннарссон
ЦП
39
Крейг Беллами
ЦФ
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
10
Томаш Росицки
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
Главный тренер
Малки Маккей
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Кардифф - Арсенал
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Кардифф Сити
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 18:15 (прямая)
Новости команд
Все
Кардифф
Арсенал
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
Вчера, 10:20
3
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Кубок лиги. «Челси» прошел в 1/2 финала, обыграв «Кардифф»
2025.12.17 00:55
«Кардифф» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 декабря 2025
2025.12.16 21:50
УЕФА снова призвали отстранить Израиль – письмо подписали Погба и другие футболисты
2025.11.13 17:31
2
Клуб Джикии назначил нового тренера
2025.10.13 18:40
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
Вчера, 10:20
3
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+