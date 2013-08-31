Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Кардифф - Эвертон
Кардифф - Эвертон: обзор матча 31 августа 2013
Кардифф
31.08.2013, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
0 : 0
Завершен
Эвертон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Эвертон
Замена
Д. Матч
️️️️
Г. Медель
89'
86'
Замена
Ж. Деулофеу
️️️️
К. Миральяс
Замена
Н. Мэйнард
️️️️
К. Бо-Кьюн
82'
Замена
Д. Коуви
️️️️
К. Беллами
78'
68'
Замена
А. Коне
️️️️
Н. Елавич
Желтая карточка
М. Коннолли
49'
38'
Желтая карточка
Р. Баркли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
1
Дэвид Маршалл
ВР
6
Бен Тернер
ЦЗ
16
Мэттью Коннолли
ЦЗ
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
13
Ким Бо-Кьюн
ЛП
17
Гари Медель
ОП
5
Арон Гуннарссон
ЦП
7
Питер Уиттингем
ЦП
39
Крейг Беллами
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
6
Росс Баркли
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
21
Леон Осман
ПП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
18
Никица Елавич
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Кардифф
1
Джо Льюис
ВР
5
Марк Хадсон
ЦЗ
77
Джордон Матч
ЦП
21
Дон Коуви
ЦП
12
Крэйг Нун
ЦП
28
Никки Мэйнард
ЦФ
39
Руди Жестеде
ЦФ
Эвертон
1
Жоэль
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
2
Аруна Коне
ЦФ
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
4-1-3-2
1
Маршалл
6
Тернер
3
Тэйлор
29
Колкер
16
Коннолли
17
Медель
13
Ким Бо-Кьюн
7
Уиттингем
5
Гуннарссон
22
Кэмпбелл
39
Беллами
4-4-2
1
Ховард
23
Коулмен
25
Дистен
19
Ягиелка
3
Бэйнс
21
Осман
6
Баркли
25
Феллайни
20
Пиенаар
18
Елавич
87
Миральяс
17
Медель
77
Матч
77
Матч
17
Медель
39
Беллами
21
Коуви
21
Коуви
39
Беллами
13
Ким Бо-Кьюн
28
Мэйнард
28
Мэйнард
13
Ким Бо-Кьюн
18
Елавич
2
Коне
2
Коне
18
Елавич
87
Миральяс
10
Деулофеу
10
Деулофеу
87
Миральяс
Остались в запасе
Кардифф
Эвертон
1
Джо Льюис
ВР
5
Марк Хадсон
ЦЗ
12
Крэйг Нун
ЦП
39
Руди Жестеде
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
1
Жоэль
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
1
Джо Льюис
ВР
5
Марк Хадсон
ЦЗ
12
Крэйг Нун
ЦП
39
Руди Жестеде
ЦФ
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Кардифф - Эвертон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Кардифф Сити
Новости команд
Все
Кардифф
Эвертон
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
«Эвертон» – «Ковентри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Эвертона» и «Ковентри» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ньюкасла» и «Эвертона» на победу в матче 9 тура
1 ноября
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Кубок лиги. «Челси» прошел в 1/2 финала, обыграв «Кардифф»
2025.12.17 00:55
«Кардифф» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 декабря 2025
2025.12.16 21:50
УЕФА снова призвали отстранить Израиль – письмо подписали Погба и другие футболисты
2025.11.13 17:31
2
Клуб Джикии назначил нового тренера
2025.10.13 18:40
«Эвертон» – «Ковентри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Эвертона» и «Ковентри» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ньюкасла» и «Эвертона» на победу в матче 9 тура
1 ноября
Грилиш ушел в новый запой
1 ноября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+