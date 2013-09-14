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Халл Сити - Кардифф
Халл Сити - Кардифф: обзор матча 14 сентября 2013
Халл Сити
14.09.2013, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
1 : 1
Завершен
Кардифф
40'
К. Дэйвис
59'
П. Уиттингем
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Кардифф
Желтая карточка
К. Дэйвис
90'
+2
90'
Замена
Д. Матч
️️️️
Д. Коуви
Замена
С. Куинн
️️️️
Р. Брэди
67'
65'
Замена
Р. Жестеде
️️️️
Ф. Кэмпбелл
59'
ГОЛ! 1:1!
П. Уиттингем
Пас отдал
Д. Коуви
54'
Желтая карточка
Б. Тернер
46'
Замена
Н. Мэйнард
️️️️
К. Бо-Кьюн
ГОЛ! 1:0!
К. Дэйвис
Пас отдал
Т. Хаддлстоун
40'
20'
Желтая карточка
Ф. Кэмпбелл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
8
Джейк Ливермор
ОП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
14
Соне Алуко
ЦП
10
Роберт Корен
ЦП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Кардифф
1
Джо Льюис
ВР
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
6
Бен Тернер
ЦЗ
13
Ким Бо-Кьюн
ЛП
17
Гари Медель
ОП
21
Дон Коуви
ЦП
5
Арон Гуннарссон
ЦП
7
Питер Уиттингем
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
Халл Сити
22
Стефен Харпер
ВР
5
Пол МакШейн
ЦЗ
4
Алекс Брюс
ЦЗ
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
7
Дэвид Мейлер
ЦП
23
Стивен Куинн
ЦП
21
Джордж Бойд
ЦФ
Кардифф
21
Саймон Мур
ВР
5
Марк Хадсон
ЦЗ
12
Крэйг Нун
ЦП
77
Джордон Матч
ЦП
27
Питер Одемвингие
ЦФ
28
Никки Мэйнард
ЦФ
39
Руди Жестеде
ЦФ
4-1-4-1
1
МакГрегор
3
Фигероа
33
Дэйвис
17
Честер
27
Эль-Мохамади
8
Ливермор
11
Брэди
14
Алуко
10
Корен
23
Хаддлстоун
12
Грэм
4-1-4-1
1
Льюис
28
Теофил-Катерин
29
Колкер
6
Тернер
3
Тэйлор
17
Медель
21
Коуви
5
Гуннарссон
7
Уиттингем
13
Ким Бо-Кьюн
22
Кэмпбелл
11
Брэди
23
Куинн
23
Куинн
11
Брэди
21
Коуви
77
Матч
77
Матч
21
Коуви
13
Ким Бо-Кьюн
28
Мэйнард
28
Мэйнард
13
Ким Бо-Кьюн
22
Кэмпбелл
39
Жестеде
39
Жестеде
22
Кэмпбелл
Остались в запасе
Халл Сити
Кардифф
22
Стефен Харпер
ВР
5
Пол МакШейн
ЦЗ
4
Алекс Брюс
ЦЗ
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
7
Дэвид Мейлер
ЦП
21
Джордж Бойд
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
21
Саймон Мур
ВР
5
Марк Хадсон
ЦЗ
12
Крэйг Нун
ЦП
27
Питер Одемвингие
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
Остались в запасе
22
Стефен Харпер
ВР
5
Пол МакШейн
ЦЗ
4
Алекс Брюс
ЦЗ
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
7
Дэвид Мейлер
ЦП
21
Джордж Бойд
ЦФ
Остались в запасе
21
Саймон Мур
ВР
5
Марк Хадсон
ЦЗ
12
Крэйг Нун
ЦП
27
Питер Одемвингие
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Малки Маккей
Статистика матча Халл Сити - Кардифф
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Мэдли
(Йоркшир)
Стадион:
МКМ Стэдиум
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