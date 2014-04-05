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Кардифф - Кристал Пэлас
Кардифф - Кристал Пэлас: обзор матча 05 апреля 2014
Кардифф
05.04.2014, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
0 : 3
Завершен
Кристал Пэлас
31'
Д. Панчеон
71'
Д. Ледли
88'
Д. Панчеон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Кристал Пэлас
88'
ГОЛ! 0:3!
Д. Панчеон
Пас отдал
Э. Мариаппа
83'
Замена
Г. Мюррэй
️️️️
К. Джером
79'
Замена
Д. Парр
️️️️
Д. Ледли
78'
Желтая карточка
М. Йединак
Замена
Д. Коуви
️️️️
К. Джонс
78'
74'
Желтая карточка
Э. Мариаппа
Замена
К. Беллами
️️️️
М. Меллер Дели
72'
71'
ГОЛ! 0:2!
Д. Ледли
Желтая карточка
Д. Матч
70'
Желтая карточка
Б. Тернер
68'
64'
Замена
М. Шамах
️️️️
Я. Боласи
Замена
К. Нун
️️️️
В. Заа
62'
38'
Желтая карточка
Д. Уорд
35'
Желтая карточка
К. Джером
31'
ГОЛ! 0:1!
Д. Панчеон
Пас отдал
Д. Ледли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
1
Дэвид Маршалл
ВР
6
Бен Тернер
ЦЗ
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
17
Матс Меллер Дели
ЛП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
17
Гари Медель
ОП
77
Джордон Матч
ЦП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
11
Янник Боласи
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Кардифф
1
Джо Льюис
ВР
16
Кала
ЦЗ
21
Кевин МакНоутон
ПЗ
21
Дон Коуви
ЦП
12
Крэйг Нун
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
39
Крейг Беллами
ЦФ
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
2
Джонатан Парр
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
27
Маруан Шамах
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Маршалл
6
Тернер
29
Колкер
28
Теофил-Катерин
3
Тэйлор
17
Медель
17
Дели
77
Матч
10
Заа
22
Кэмпбелл
9
Джонс
4-5-1
1
Сперони
25
Уорд
17
Делэйни
24
Данн
5
Мариаппа
11
Боласи
40
Панчеон
15
Дикгакой
16
Ледли
15
Йединак
35
Джером
9
Джонс
21
Коуви
21
Коуви
9
Джонс
10
Заа
12
Нун
12
Нун
10
Заа
17
Дели
39
Беллами
39
Беллами
17
Дели
16
Ледли
2
Парр
2
Парр
16
Ледли
35
Джером
39
Мюррэй
39
Мюррэй
35
Джером
11
Боласи
27
Шамах
27
Шамах
11
Боласи
Остались в запасе
Кардифф
Кристал Пэлас
1
Джо Льюис
ВР
16
Кала
ЦЗ
21
Кевин МакНоутон
ПЗ
23
Магнус Эйкрем
АП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
13
Уэйн Хеннесси
ВР
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Остались в запасе
1
Джо Льюис
ВР
16
Кала
ЦЗ
21
Кевин МакНоутон
ПЗ
23
Магнус Эйкрем
АП
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Статистика матча Кардифф - Кристал Пэлас
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Кардифф Сити
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