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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Кардифф
Арсенал - Кардифф: обзор матча 01 января 2014
Арсенал
01.01.2014, среда, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
2 : 0
Завершен
Кардифф
87'
Н. Бендтнер
90+1'
Т. Уолкотт
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Кардифф
ГОЛ! 2:0!
Т. Уолкотт
Пас отдал
Д. Уилшир
90'
+1
Замена
Т. Вермален
️️️️
Н. Бендтнер
89'
Травма
Н. Бендтнер
88'
ГОЛ! 1:0!
Н. Бендтнер
87'
79'
Замена
Н. Мэйнард
️️️️
Ф. Кэмпбелл
Замена
Т. Росицки
️️️️
М. Фламини
65'
Замена
Н. Бендтнер
️️️️
Л. Подольски
65'
60'
Замена
А. Гуннарссон
️️️️
Г. Медель
59'
Желтая карточка
Д. Маршалл
54'
Желтая карточка
Б. Тернер
Желтая карточка
П. Мертезакер
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
8
Санти Касорла
ЛП
20
Матье Фламини
ОП
8
Микель Артета
(К)
ОП
10
Джек Уилшир
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПП
10
Лукас Подольски
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Кардифф
1
Дэвид Маршалл
ВР
28
Деклан Джон
ЛЗ
6
Бен Тернер
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
21
Кевин МакНоутон
ПЗ
13
Ким Бо-Кьюн
ЛП
17
Гари Медель
ОП
7
Питер Уиттингем
ОП
77
Джордон Матч
ЦП
12
Крэйг Нун
ПП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
10
Томаш Росицки
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
31
Рио Миячи
ЦФ
Кардифф
1
Джо Льюис
ВР
5
Марк Хадсон
ЦЗ
24
Томми Смит
ЦП
21
Дон Коуви
ЦП
5
Арон Гуннарссон
ЦП
28
Никки Мэйнард
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
4-2-3-1
13
Щесны
18
Монреаль
6
Косиельни
4
Мертезакер
3
Санья
20
Фламини
8
Артета
8
Касорла
10
Уилшир
32
Уолкотт
10
Подольски
4-2-3-1
1
Маршалл
21
МакНоутон
6
Тернер
29
Колкер
28
Джон
17
Медель
7
Уиттингем
12
Нун
77
Матч
13
Ким Бо-Кьюн
22
Кэмпбелл
Бендтнер
4
Вермален
4
Вермален
Бендтнер
20
Фламини
10
Росицки
10
Росицки
20
Фламини
10
Подольски
32
Бендтнер
32
Бендтнер
10
Подольски
17
Медель
5
Гуннарссон
5
Гуннарссон
17
Медель
22
Кэмпбелл
28
Мэйнард
28
Мэйнард
22
Кэмпбелл
Остались в запасе
Арсенал
Кардифф
22
Лукаш Фабиански
ВР
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
7
Серж Гнабри
ПВ
31
Рио Миячи
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
1
Джо Льюис
ВР
5
Марк Хадсон
ЦЗ
24
Томми Смит
ЦП
21
Дон Коуви
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
7
Серж Гнабри
ПВ
31
Рио Миячи
ЦФ
Остались в запасе
1
Джо Льюис
ВР
5
Марк Хадсон
ЦЗ
24
Томми Смит
ЦП
21
Дон Коуви
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Малки Маккей
Статистика матча Арсенал - Кардифф
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"Спорт Хит" 18:55 (прямая)
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