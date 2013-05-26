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Карлос Аранда
Статистика
Карлос Аранда - статистика
Завершил карьеру
27 июля 1980 (46), Малага
#7 | Нападающий
186 см | 81 кг
Испания
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Статистика по турнирам
Испания. Примера 2012/2013
Испания. Примера 2011/2012
Испания. Примера 2010/2011
Испания. Примера 2009/2010
Испания. Примера 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гранада
17
1
1
4
0
Сарагоса
11
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 37 тур
Валенсия
1 : 0
26.05.2013
Гранада
76' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Гранада
3 : 0
18.05.2013
Осасуна
1' - 64'
45'
Испания. Примера, 35 тур
Реал Сосьедад
2 : 2
13.05.2013
Гранада
57' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Гранада
1 : 0
04.05.2013
Малага
62' - 90'
86'
Испания. Примера, 33 тур
Эспаньол
0 : 1
28.04.2013
Гранада
83' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Гранада
1 : 1
20.04.2013
Вальядолид
77' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Атлетико
5 : 0
14.04.2013
Гранада
1' - 75'
Испания. Примера, 30 тур
Гранада
1 : 5
05.04.2013
Бетис
1' - 90'
72'
Испания. Примера, 29 тур
Атлетик
1 : 0
01.04.2013
Гранада
68' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Гранада
1 : 1
17.03.2013
Леванте
1' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Гранада
1 : 2
03.03.2013
Мальорка
1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Сельта
2 : 1
24.02.2013
Гранада
1' - 90'
88'
Испания. Примера, 24 тур
Гранада
1 : 2
16.02.2013
Барселона
1' - 58'
Испания. Примера, 23 тур
Депортиво
0 : 3
10.02.2013
Гранада
1' - 70'
Испания. Примера, 22 тур
Гранада
1 : 0
03.02.2013
Реал
1' - 75'
Испания. Примера, 21 тур
Севилья
3 : 0
29.01.2013
Гранада
63' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Гранада
2 : 0
19.01.2013
Райо Вальекано
73' - 90'
80'
79'
Испания. Примера, 13 тур
Сарагоса
0 : 1
26.11.2012
Сельта
62' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Барселона
3 : 1
17.11.2012
Сарагоса
1' - 81'
Испания. Примера, 11 тур
Сарагоса
5 : 3
10.11.2012
Депортиво
26' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Реал
4 : 0
03.11.2012
Сарагоса
79' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Сарагоса
2 : 1
28.10.2012
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Сарагоса
0 : 1
06.10.2012
Хетафе
1' - 67'
Испания. Примера, 6 тур
Валенсия
2 : 0
29.09.2012
Сарагоса
60' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Сарагоса
3 : 1
22.09.2012
Осасуна
69' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Реал Сосьедад
2 : 0
16.09.2012
Сарагоса
664' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Сарагоса
0 : 1
01.09.2012
Малага
63' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Эспаньол
1 : 2
25.08.2012
Сарагоса
69' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Сарагоса
0 : 1
21.08.2012
Вальядолид
56' - 90'
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