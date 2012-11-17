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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Сарагоса
Барселона - Сарагоса: обзор матча 17 ноября 2012
Барселона
17.11.2012, суббота, 23:00
Испания. Примера, 12 тур
3 : 1
Завершен
Сарагоса
16'
Л. Месси
28'
А. Сонг
60'
Л. Месси
24'
П. Монтанье
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Сарагоса
81'
Замена
С. Бабович
️️️️
К. Аранда
Замена
С. Фабрегас
️️️️
Педро
78'
Замена
М. Бартра
️️️️
К. Пуйоль
75'
73'
Замена
Э. Поштига
️️️️
В. Родригес
Замена
К. Тельо
️️️️
Д. Вилья
62'
ГОЛ! 3:1!
Л. Месси
Пас отдал
М. Монтойя
60'
58'
Замена
Л. Уилчез
️️️️
Ф. Сукулини
48'
Желтая карточка
Ф. Сукулини
ГОЛ! 2:1!
А. Сонг
Пас отдал
Л. Месси
28'
24'
ГОЛ! 1:1!
П. Монтанье
ГОЛ! 1:0!
Л. Месси
Пас отдал
Ж. Альба
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
8
Александр Сонг
ОП
6
Хави
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
9
Педро
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
7
Давид Вилья
ЛФ
Главный тренер
Тито Виланова
Сарагоса
13
Роберто
ВР
3
Хавьер Паредес
ЛЗ
77
Адам Пинтер
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
6
Рауль Гони Байо
ПЗ
18
Пако Монтанье
ЛП
8
Виктор Родригес
ЛВ
4
Франко Сукулини
ОП
26
Хосе Мовилья
ОП
32
Апоньо
ЦП
7
Карлос Аранда
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
6
Джонатан
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
Сарагоса
1
Леонардо Франко
ВР
23
Эктор Эрнандес
ЦЗ
18
Лукас Уилчез
ЦП
5
Ромарик
ЦП
10
Стефан Бабович
ЦП
80
Эду Ориоль
ЦФ
9
Элдер Поштига
ЦФ
4-1-2-2-1
26
Вальдес
18
Альба
3
Пике
5
Пуйоль
33
Монтойя
8
Сонг
6
Хави
8
Иньеста
9
Педро
10
Месси
7
Вилья
4-2-2-1-1
13
Роберто
6
Гони Байо
77
Пинтер
27
Гонсалес
3
Паредес
4
Сукулини
26
Мовилья
32
Апоньо
18
Монтанье
8
Родригес
7
Аранда
5
Пуйоль
5
Бартра
5
Бартра
5
Пуйоль
9
Педро
4
Фабрегас
4
Фабрегас
9
Педро
7
Вилья
37
Тельо
37
Тельо
7
Вилья
4
Сукулини
18
Уилчез
18
Уилчез
4
Сукулини
7
Аранда
10
Бабович
10
Бабович
7
Аранда
8
Родригес
9
Поштига
9
Поштига
8
Родригес
Остались в запасе
Барселона
Сарагоса
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
6
Джонатан
ЦП
Главный тренер
Тито Виланова
1
Леонардо Франко
ВР
23
Эктор Эрнандес
ЦЗ
5
Ромарик
ЦП
80
Эду Ориоль
ЦФ
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
6
Джонатан
ЦП
Остались в запасе
1
Леонардо Франко
ВР
23
Эктор Эрнандес
ЦЗ
5
Ромарик
ЦП
80
Эду Ориоль
ЦФ
Главный тренер
Тито Виланова
Статистика матча Барселона - Сарагоса
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Айса Гамес
(Валенсия)
Стадион:
Камп Ноу
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