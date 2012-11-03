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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Сарагоса
Реал - Сарагоса: обзор матча 03 ноября 2012
Реал
03.11.2012, суббота, 23:00
Испания. Примера, 10 тур
4 : 0
Завершен
Сарагоса
23'
Г. Игуаин
25'
А. Ди Мария
89'
М. Эссьен
90+2'
Л. Модрич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Сарагоса
ГОЛ! 4:0!
Л. Модрич
Пас отдал
Х. Кальехон
90'
+2
ГОЛ! 3:0!
М. Эссьен
Пас отдал
К. Бензема
89'
87'
Замена
Ромарик
️️️️
Х. Мари
Замена
Начо
️️️️
А. Арбелоа
82'
79'
Замена
К. Аранда
️️️️
Э. Поштига
76'
Желтая карточка
К. Сэпунару
75'
Замена
Х. Аламо
️️️️
В. Родригес
Замена
Х. Кальехон
️️️️
А. Ди Мария
73'
70'
Желтая карточка
Абрахам
Замена
К. Бензема
️️️️
Г. Игуаин
69'
Желтая карточка
С. Рамос
66'
Желтая карточка
Л. Модрич
38'
ГОЛ! 2:0!
А. Ди Мария
25'
ГОЛ! 1:0!
Г. Игуаин
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
5
Альваро Арбелоа
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
10
Месут Озил
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Сарагоса
13
Роберто
ВР
22
Абрахам
ЛЗ
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
22
Кристиан Сэпунару
ПЗ
18
Пако Монтанье
ЛП
8
Виктор Родригес
ЛВ
6
Хосе Мари
ОП
26
Хосе Мовилья
ОП
32
Апоньо
ЦП
9
Элдер Поштига
ЦФ
Реал
1
Антонио Адан
ВР
6
Начо
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
8
Алекс
АП
10
Кака
АП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Сарагоса
1
Леонардо Франко
ВР
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
77
Адам Пинтер
ОП
5
Ромарик
ЦП
4
Франко Сукулини
ЦП
7
Карлос Аранда
ЦФ
21
Хави Аламо
ЦФ
4-1-1-2-2
12
Касильяс
5
Арбелоа
3
Пепе
93
Рамос
39
Альбиоль
2
Эссьен
10
Модрич
10
Озил
11
Ди Мария
9
Игуаин
7
Роналду
4-2-2-1-1
13
Роберто
22
Сэпунару
4
Ловенс
27
Гонсалес
22
Абрахам
6
Хосе Мари
26
Мовилья
32
Апоньо
18
Монтанье
8
Родригес
9
Поштига
5
Арбелоа
6
Начо
6
Начо
5
Арбелоа
11
Ди Мария
7
Кальехон
7
Кальехон
11
Ди Мария
9
Игуаин
9
Бензема
9
Бензема
9
Игуаин
6
Хосе Мари
5
Ромарик
5
Ромарик
6
Хосе Мари
9
Поштига
7
Аранда
7
Аранда
9
Поштига
8
Родригес
21
Аламо
21
Аламо
8
Родригес
Остались в запасе
Реал
Сарагоса
8
Алекс
АП
1
Антонио Адан
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
10
Кака
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
1
Леонардо Франко
ВР
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
77
Адам Пинтер
ОП
4
Франко Сукулини
ЦП
Остались в запасе
8
Алекс
АП
1
Антонио Адан
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
10
Кака
АП
Остались в запасе
1
Леонардо Франко
ВР
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
77
Адам Пинтер
ОП
4
Франко Сукулини
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Реал - Сарагоса
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 22:55 (прямая)
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