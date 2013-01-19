Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Райо Вальекано
Гранада - Райо Вальекано: обзор матча 19 января 2013
Гранада
19.01.2013, суббота, 19:00
Испания. Примера, 20 тур
2 : 0
Завершен
Райо Вальекано
25'
Ж. Амат (АГ)
80'
Ресио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Райо Вальекано
Замена
Б. Ангуло
️️️️
Ф. Орельяна
83'
ГОЛ! 2:0!
Ресио
Пас отдал
К. Аранда
80'
Желтая карточка
К. Аранда
79'
Замена
Х. Мануэль Ортис
️️️️
Г. Торже
76'
Замена
К. Аранда
️️️️
Я. Браими
73'
62'
Желтая карточка
Л. Бангура
46'
Замена
Х. Карлос
️️️️
Ф. Васкес
Желтая карточка
М. Рико
45'
41'
Желтая карточка
Х. Фуэго
41'
Желтая карточка
Ж. Фигерас
36'
Желтая карточка
Х. Мануэль Касадо
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Ж. Амат
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
2
Роберто
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
15
Папе Диакате
ЦЗ
5
Диего Майнц
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
8
Габриэль Торже
ЦП
36
Ресио
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
8
Ясин Браими
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
9
Одион Игало
ЦФ
Главный тренер
Хуан Антонио Анкела
Райо Вальекано
23
Рубен
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
10
Пити
ЦП
10
Роберто Трасоррас
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
20
Франко Васкес
АП
7
Ласс Бангура
ЦФ
23
Андрия Делибашич
ЦФ
Гранада
25
Тоньо
ВР
2
Брайан Ангуло
ЛЗ
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
9
Хайме
ЦП
7
Карлос Аранда
ЦФ
Райо Вальекано
1
Давид Кобеньо
ВР
3
Робер
ПЗ
11
Хосе Карлос
ЛП
15
Мохаммед Абу
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
17
Мануэль Арана
ПВ
32
Ноно
ЦФ
4-4-1-1
2
Роберто
6
Сикейра
15
Диакате
5
Майнц
12
Ньом
8
Торже
17
Рико
8
Браими
36
Ресио
14
Орельяна
9
Игало
4-3-1-2
23
Рубен
21
Фигерас
5
Амат
2
Тито
20
Касадо
10
Пити
10
Трасоррас
18
Фуэго
20
Васкес
23
Делибашич
7
Бангура
14
Орельяна
2
Ангуло
2
Ангуло
14
Орельяна
8
Торже
21
Ортис
21
Ортис
8
Торже
8
Браими
7
Аранда
7
Аранда
8
Браими
20
Васкес
11
Хосе Карлос
11
Хосе Карлос
20
Васкес
Остались в запасе
Гранада
Райо Вальекано
25
Тоньо
ВР
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
9
Хайме
ЦП
Главный тренер
Хуан Антонио Анкела
3
Робер
ПЗ
32
Ноно
ЦФ
15
Мохаммед Абу
ЦП
1
Давид Кобеньо
ВР
8
Адриан Гонсалес
ЦП
17
Мануэль Арана
ПВ
Остались в запасе
25
Тоньо
ВР
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
9
Хайме
ЦП
Остались в запасе
3
Робер
ПЗ
32
Ноно
ЦФ
15
Мохаммед Абу
ЦП
1
Давид Кобеньо
ВР
8
Адриан Гонсалес
ЦП
17
Мануэль Арана
ПВ
Главный тренер
Хуан Антонио Анкела
Статистика матча Гранада - Райо Вальекано
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
- : -
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 3
04.10.2026
Гранада
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Главный судья:
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
(Пуэнтедеуме)
Стадион:
Лос Карменес
Новости команд
Все
Гранада
Райо Вальекано
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Райо Вальекано» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Райо Вальекано» и «Сельты» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Райо Вальекано» – «Эльче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
В «Динамо» объяснили расторжение контракта с грузинским футболистом
20 октября
«Динамо» собирается отдать Гагнидзе в пятую аренду
9 сентября
«Реал» купил защитника за 2 миллиона
27 августа
Зидана назвали главным разочарованием ЧМ-2026
4 июля
1
Зидан рискует пропустить ЧМ-2026
28 апреля
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Райо Вальекано» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Райо Вальекано» и «Сельты» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Райо Вальекано» – «Эльче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+