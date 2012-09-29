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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Сарагоса
Валенсия - Сарагоса: обзор матча 29 сентября 2012
Валенсия
29.09.2012, суббота, 18:00
Испания. Примера, 6 тур
2 : 0
Завершен
Сарагоса
12'
С. Фегули
59'
Х. Виера
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Сарагоса
Замена
Н. Вальдес
️️️️
Р. Сольдадо
85'
Желтая карточка
Р. Сольдадо
82'
74'
Желтая карточка
К. Сэпунару
Замена
А. Гуардадо
️️️️
Х. Виера
72'
71'
Замена
Э. Ориоль
️️️️
П. Монтанье
71'
Замена
Х. Мовилья
️️️️
Х. Мари
Вторая желтая
С. Фегули
61'
60'
Замена
К. Аранда
️️️️
Ромарик
ГОЛ! 2:0!
Х. Виера
59'
Замена
А. Барраган
️️️️
Ж. Перейра
49'
Желтая карточка
Т. Коста
48'
Желтая карточка
С. Фегули
45'
24'
Желтая карточка
Х. Мари
ГОЛ! 1:0!
С. Фегули
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ПЗ
8
Софиан Фегули
ОП
5
Фернандо Гаго
ОП
8
Тино Коста
ОП
17
Жонас
АП
10
Хонатан Виера
АП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Сарагоса
13
Роберто
ВР
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
22
Абрахам
ЦЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
6
Хосе Мари
ОП
32
Апоньо
ЦП
18
Пако Монтанье
ЦП
5
Ромарик
ЦП
9
Элдер Поштига
ЦФ
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
Сарагоса
1
Леонардо Франко
ВР
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
26
Хосе Мовилья
ЦП
4
Франко Сукулини
ЦП
10
Стефан Бабович
ЦП
7
Карлос Аранда
ЦФ
80
Эду Ориоль
ЦФ
4-3-2-1
13
Гуаита
26
Сиссоко
23
Рами
4
Руис
27
Перейра
8
Фегули
5
Гаго
8
Коста
10
Виера
17
Жонас
9
Сольдадо
4-1-3-1-1
13
Роберто
3
Паредес
27
Гонсалес
22
Абрахам
22
Сэпунару
6
Хосе Мари
32
Апоньо
18
Монтанье
5
Ромарик
8
Родригес
9
Поштига
27
Перейра
19
Барраган
19
Барраган
27
Перейра
10
Виера
18
Гуардадо
18
Гуардадо
10
Виера
9
Сольдадо
16
Вальдес
16
Вальдес
9
Сольдадо
6
Хосе Мари
26
Мовилья
26
Мовилья
6
Хосе Мари
5
Ромарик
7
Аранда
7
Аранда
5
Ромарик
18
Монтанье
80
Ориоль
80
Ориоль
18
Монтанье
Остались в запасе
Валенсия
Сарагоса
25
Диего Алвес
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
1
Леонардо Франко
ВР
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
4
Франко Сукулини
ЦП
10
Стефан Бабович
ЦП
Остались в запасе
25
Диего Алвес
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
Остались в запасе
1
Леонардо Франко
ВР
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
4
Франко Сукулини
ЦП
10
Стефан Бабович
ЦП
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Статистика матча Валенсия - Сарагоса
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Педро Перес Монтеро
(Севилья)
Стадион:
Месталья
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