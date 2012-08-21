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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сарагоса - Вальядолид
Сарагоса - Вальядолид: обзор матча 21 августа 2012
Сарагоса
21.08.2012, вторник, 01:00
Испания. Примера, 1 тур
0 : 1
Завершен
Вальядолид
45'
О. Гонсалес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сарагоса - Вальядолид
90'
Желтая карточка
Лоло
87'
Замена
Лоло
️️️️
П. Эберт
85'
Желтая карточка
Л. Састре
Желтая карточка
Х. Мари
82'
78'
Замена
Л. Састре
️️️️
А. Рубио
74'
Желтая карточка
О. Гонсалес
Замена
Л. Уилчез
️️️️
И. Обрадович
74'
69'
Пенальти не реализован!
В. Перес
Желтая карточка
Апоньо
68'
64'
Желтая карточка
А. Рубио
Замена
К. Аранда
️️️️
Ф. Сукулини
56'
Замена
Х. Мари
️️️️
Э. Поштига
46'
45'
ГОЛ! 0:1!
О. Гонсалес
Пас отдал
Омар
10'
Желтая карточка
Х. Хименес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарагоса
13
Роберто
ВР
22
Абрахам
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
37
Иван Обрадович
ЦЗ
32
Апоньо
ЦП
18
Пако Монтанье
ЦП
5
Ромарик
ЦП
4
Франко Сукулини
ЦП
80
Эду Ориоль
ЦФ
9
Элдер Поштига
ЦФ
Вальядолид
25
Хайме Хименес
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
18
Хесус Руэда
ЦЗ
4
Марк Валиенте
ЦЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
20
Виктор Перес
ОП
10
Оскар Гонсалес
ЦП
7
Омар
ЦП
18
Альваро Рубио
ЦП
24
Хави Гуэрра
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Сарагоса
1
Леонардо Франко
ВР
6
Рауль Гони Байо
ЦЗ
6
Хосе Мари
ОП
77
Адам Пинтер
ОП
18
Лукас Уилчез
ЦП
21
Хави Аламо
ЦФ
7
Карлос Аранда
ЦФ
Вальядолид
25
Дани Эрнандес
ВР
17
Карлос Пенья
ЛЗ
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
22
Луис Састре
ЦП
10
Хуан Анхель Нейра
ЦФ
27
Лоло
ЦФ
4-4-2
13
Роберто
22
Абрахам
3
Паредес
37
Обрадович
27
Гонсалес
32
Апоньо
5
Ромарик
4
Сукулини
18
Монтанье
9
Поштига
80
Ориоль
4-1-4-1
25
Хименес
2
Рукавина
18
Руэда
4
Валиенте
18
Баленсиага
20
Перес
10
Гонсалес
7
Омар
18
Рубио
20
Эберт
24
Гуэрра
37
Обрадович
18
Уилчез
18
Уилчез
37
Обрадович
9
Поштига
6
Хосе Мари
6
Хосе Мари
9
Поштига
4
Сукулини
7
Аранда
7
Аранда
4
Сукулини
20
Эберт
27
Лоло
27
Лоло
20
Эберт
18
Рубио
22
Састре
22
Састре
18
Рубио
Остались в запасе
Сарагоса
Вальядолид
1
Леонардо Франко
ВР
6
Рауль Гони Байо
ЦЗ
77
Адам Пинтер
ОП
21
Хави Аламо
ЦФ
10
Хуан Анхель Нейра
ЦФ
25
Дани Эрнандес
ВР
17
Карлос Пенья
ЛЗ
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Остались в запасе
1
Леонардо Франко
ВР
6
Рауль Гони Байо
ЦЗ
77
Адам Пинтер
ОП
21
Хави Аламо
ЦФ
Остались в запасе
10
Хуан Анхель Нейра
ЦФ
25
Дани Эрнандес
ВР
17
Карлос Пенья
ЛЗ
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Статистика матча Сарагоса - Вальядолид
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
- : -
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 9 тур
Вальядолид
5 : 0
12.10.2026
Альбасете
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Ла Ромареда
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