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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сарагоса - Осасуна
Сарагоса - Осасуна: обзор матча 22 сентября 2012
Сарагоса
22.09.2012, суббота, 18:00
Испания. Примера, 5 тур
3 : 1
Завершен
Осасуна
4'
Э. Поштига
45'
Д. Тимор (АГ)
71'
Апоньо (П)
29'
Э. Арментерос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сарагоса - Осасуна
Желтая карточка
Х. Паредес
85'
77'
Желтая карточка
Э. Арментерос
75'
Замена
Э. Аннан
️️️️
Нано
Замена
Ф. Сукулини
️️️️
Х. Мари
73'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Апоньо
71'
70'
Желтая карточка
Р. Лоэ
Замена
К. Аранда
️️️️
Э. Поштига
69'
68'
Замена
Нино
️️️️
Р. Лоэ
Желтая карточка
Абрахам
67'
Замена
Х. Мовилья
️️️️
Ромарик
61'
57'
Замена
Р. Лама
️️️️
Сиси
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Д. Тимор
45'
29'
ГОЛ! 1:1!
Э. Арментерос
Пас отдал
Д. Тимор
ГОЛ! 1:0!
Э. Поштига
Пас отдал
В. Родригес
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарагоса
13
Роберто
ВР
22
Абрахам
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
6
Хосе Мари
ОП
32
Апоньо
ЦП
18
Пако Монтанье
ЦП
5
Ромарик
ЦП
9
Элдер Поштига
ЦФ
Осасуна
1
Андрес
ВР
19
Нано
ЛЗ
14
Алехандро Аррибас
ЛЗ
8
Лоло
ЦЗ
24
Рауль Лоэ
ЦЗ
23
Эмилиано Арментерос
ОП
6
Ойер
ОП
24
Давид Тимор
ОП
11
Сиси
АП
16
Альваро Сехудо
ПП
9
Кике Сола
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Сарагоса
1
Леонардо Франко
ВР
6
Рауль Гони Байо
ЦЗ
4
Франко Сукулини
ЦП
26
Хосе Мовилья
ЦП
21
Хави Аламо
ЦФ
7
Карлос Аранда
ЦФ
80
Эду Ориоль
ЦФ
Осасуна
13
Асьер Риесго
ВР
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
14
Ролан Лама
ЛВ
6
Энтони Аннан
ЦП
5
Хон Эчаиде
ЦП
18
Мануэль
ЦФ
11
Нино
ЦФ
4-1-3-1-1
13
Роберто
22
Абрахам
3
Паредес
22
Сэпунару
27
Гонсалес
6
Хосе Мари
32
Апоньо
18
Монтанье
5
Ромарик
8
Родригес
9
Поштига
4-3-1-1-1
1
Андрес
19
Нано
8
Лоло
24
Лоэ
14
Аррибас
23
Арментерос
6
Ойер
24
Тимор
16
Сехудо
11
Сиси
9
Сола
6
Хосе Мари
4
Сукулини
4
Сукулини
6
Хосе Мари
5
Ромарик
26
Мовилья
26
Мовилья
5
Ромарик
9
Поштига
7
Аранда
7
Аранда
9
Поштига
19
Нано
6
Аннан
6
Аннан
19
Нано
11
Сиси
14
Лама
14
Лама
11
Сиси
24
Лоэ
11
Нино
11
Нино
24
Лоэ
Остались в запасе
Сарагоса
Осасуна
1
Леонардо Франко
ВР
6
Рауль Гони Байо
ЦЗ
21
Хави Аламо
ЦФ
80
Эду Ориоль
ЦФ
18
Мануэль
ЦФ
13
Асьер Риесго
ВР
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
5
Хон Эчаиде
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
1
Леонардо Франко
ВР
6
Рауль Гони Байо
ЦЗ
21
Хави Аламо
ЦФ
80
Эду Ориоль
ЦФ
Остались в запасе
18
Мануэль
ЦФ
13
Асьер Риесго
ВР
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
5
Хон Эчаиде
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Сарагоса - Осасуна
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Главный судья:
Мигель Анхель Перес Ласа
(Сан-Себастьян)
Стадион:
Ла Ромареда
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