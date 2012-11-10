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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сарагоса - Депортиво
Сарагоса - Депортиво: обзор матча 10 ноября 2012
Сарагоса
10.11.2012, суббота, 23:00
Испания. Примера, 11 тур
5 : 3
Завершен
Депортиво
27'
Апоньо (П)
61'
П. Монтанье
66'
А. Гонсалес
77'
Э. Поштига
82'
Э. Поштига
13'
Б. Гама
21'
Рики
90+2'
Р. Бодипо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сарагоса - Депортиво
90'
+2
ГОЛ! 5:3!
Р. Бодипо
Пас отдал
Б. Гама
Желтая карточка
К. Сэпунару
90'
Замена
Ромарик
️️️️
Э. Поштига
87'
85'
Желтая карточка
Лауре
83'
Замена
Р. Бодипо
️️️️
А. Бергантиньос
83'
Замена
А. Сантуш
️️️️
Рики
Замена
Э. Ориоль
️️️️
В. Родригес
83'
ГОЛ! 5:2!
Э. Поштига
82'
ГОЛ! 4:2!
Э. Поштига
Пас отдал
В. Родригес
77'
ГОЛ! 3:2!
А. Гонсалес
66'
65'
Желтая карточка
Х. Камуньяс
ГОЛ! 2:2!
П. Монтанье
Пас отдал
Х. Мовилья
61'
Желтая карточка
А. Гонсалес
59'
53'
Замена
Х. Камуньяс
️️️️
Х. Карлос Валерон
Желтая карточка
Абрахам
50'
49'
Вторая желтая
Пицци
27'
Желтая карточка
Пицци
27'
Желтая карточка
Т. Пинту
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Апоньо
27'
Замена
К. Аранда
️️️️
Ф. Сукулини
26'
21'
ГОЛ! 0:2!
Рики
Желтая карточка
Г. Ловенс
17'
13'
ГОЛ! 0:1!
Б. Гама
Пас отдал
Пицци
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарагоса
13
Роберто
ВР
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
22
Абрахам
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
18
Пако Монтанье
ЦП
4
Франко Сукулини
ЦП
26
Хосе Мовилья
ЦП
32
Апоньо
ЦП
9
Элдер Поштига
ЦФ
Депортиво
1
Даниэль Арансубиа
ВР
6
Эвалдо
ЛЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
16
Бруно Гама
ЦП
28
Хуан Домингес
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
21
Пицци
АП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
11
Рики
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Сарагоса
1
Леонардо Франко
ВР
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
77
Адам Пинтер
ОП
18
Лукас Уилчез
ЦП
5
Ромарик
ЦП
7
Карлос Аранда
ЦФ
80
Эду Ориоль
ЦФ
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
24
Родерик Миранда
ЦЗ
8
Тьяго Пинту
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
8
Андре Сантуш
ЦП
23
Родольфо Бодипо
ЦФ
4-4-1-1
13
Роберто
22
Сэпунару
22
Абрахам
27
Гонсалес
4
Ловенс
18
Монтанье
26
Мовилья
32
Апоньо
4
Сукулини
8
Родригес
9
Поштига
4-3-2-1
1
Арансубиа
83
Зе Каштру
15
Лауре
16
Айтами
6
Эвалдо
16
Гама
28
Домингес
4
Бергантиньос
21
Пицци
21
Валерон
11
Рики
9
Поштига
5
Ромарик
5
Ромарик
9
Поштига
4
Сукулини
7
Аранда
7
Аранда
4
Сукулини
8
Родригес
80
Ориоль
80
Ориоль
8
Родригес
11
Рики
8
Сантуш
8
Сантуш
11
Рики
21
Валерон
17
Камуньяс
17
Камуньяс
21
Валерон
4
Бергантиньос
23
Бодипо
23
Бодипо
4
Бергантиньос
Остались в запасе
Сарагоса
Депортиво
18
Лукас Уилчез
ЦП
1
Леонардо Франко
ВР
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
77
Адам Пинтер
ОП
1
Герман Люкс
ВР
24
Родерик Миранда
ЦЗ
8
Тьяго Пинту
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Остались в запасе
18
Лукас Уилчез
ЦП
1
Леонардо Франко
ВР
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
77
Адам Пинтер
ОП
Остались в запасе
1
Герман Люкс
ВР
24
Родерик Миранда
ЦЗ
8
Тьяго Пинту
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Статистика матча Сарагоса - Депортиво
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Ла Ромареда
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