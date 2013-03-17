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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Леванте
Гранада - Леванте: обзор матча 17 марта 2013
Гранада
17.03.2013, воскресенье, 23:59
Испания. Примера, 28 тур
1 : 1
Завершен
Леванте
32'
Г. Сикейра (П)
50'
Р. Аквафреска
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Леванте
Желтая карточка
Я. Браими
90'
+4
Желтая карточка
Г. Торже
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
Н. Эль-Жар
88'
Замена
Н. Эль-Жар
️️️️
Вальдо
Замена
Г. Торже
️️️️
Д. Буонанотте
84'
Желтая карточка
Нолито
83'
83'
Замена
Р. Марти
️️️️
Мичел
75'
Желтая карточка
С. Бальестерос
Замена
Ю. Эль-Араби
️️️️
Ресио
71'
Желтая карточка
И. Лопес
66'
Замена
Я. Браими
️️️️
О. Игало
60'
58'
Желтая карточка
Р. Аквафреска
Желтая карточка
Ресио
56'
Желтая карточка
Г. Сикейра
55'
50'
ГОЛ! 1:1!
Р. Аквафреска
Пас отдал
В. Иборра
46'
Замена
Р. Аквафреска
️️️️
П. Риос
Желтая карточка
М. Рико
36'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Г. Сикейра
32'
30'
Желтая карточка
П. Лопес
28'
Желтая карточка
Л. Винтра
18'
Желтая карточка
Вальдо
Желтая карточка
А. Ньом
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
25
Тоньо
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
5
Диего Майнц
ЦЗ
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
36
Ресио
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
7
Карлос Аранда
ЦФ
9
Одион Игало
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Леванте
78
Густаво Мунуа
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
18
Серхио Бальестерос
ЦЗ
26
Лукас Винтра
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
21
Мичел
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
23
Вальдо
ПВ
16
Педро Риос
ПВ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Гранада
2
Роберто
ВР
20
Борха Гомес
ЦЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
11
Дани Бенитес
ЛВ
8
Ясин Браими
ЦП
18
Мануэль Лусена
ЦП
8
Габриэль Торже
ЦП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Леванте
1
Кейлор Навас
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
22
Кристиан Лелль
ПЗ
20
Хуанлу
ЛВ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
4-2-1-3
25
Тоньо
6
Сикейра
5
Майнц
12
Лопес
12
Ньом
36
Ресио
17
Рико
30
Буонанотте
3
Нолито
9
Игало
7
Аранда
3-2-2-3
78
Мунуа
4
Наварро
18
Бальестерос
26
Винтра
19
Лопес
15
Карабелас
21
Мичел
10
Иборра
16
Риос
23
Вальдо
14
Гарсия
9
Игало
8
Браими
8
Браими
9
Игало
30
Буонанотте
8
Торже
8
Торже
30
Буонанотте
36
Ресио
19
Эль-Араби
19
Эль-Араби
36
Ресио
16
Риос
99
Аквафреска
99
Аквафреска
16
Риос
21
Мичел
9
Марти
9
Марти
21
Мичел
23
Вальдо
25
Эль-Жар
25
Эль-Жар
23
Вальдо
Остались в запасе
Гранада
Леванте
2
Роберто
ВР
20
Борха Гомес
ЦЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
18
Мануэль Лусена
ЦП
11
Дани Бенитес
ЛВ
Главный тренер
Лукас Алькарас
1
Кейлор Навас
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
22
Кристиан Лелль
ПЗ
20
Хуанлу
ЛВ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Остались в запасе
2
Роберто
ВР
20
Борха Гомес
ЦЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
18
Мануэль Лусена
ЦП
11
Дани Бенитес
ЛВ
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
22
Кристиан Лелль
ПЗ
20
Хуанлу
ЛВ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Статистика матча Гранада - Леванте
8
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
8
6
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
- : -
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 3
04.10.2026
Гранада
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Лос Карменес
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