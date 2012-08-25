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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Сарагоса
Эспаньол - Сарагоса: обзор матча 25 августа 2012
Эспаньол
25.08.2012, суббота, 23:00
Испания. Примера, 2 тур
1 : 2
Завершен
Сарагоса
44'
А. Васкес
51'
Х. Аламо
89'
Э. Поштига
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Сарагоса
Желтая карточка
К. Гомес
90'
+3
89'
ГОЛ! 1:2!
Э. Поштига
87'
Замена
Х. Орти
️️️️
П. Монтанье
Желтая карточка
Р. Родригес
85'
84'
Желтая карточка
П. Монтанье
82'
Желтая карточка
В. Родригес
Желтая карточка
В. Санчес
79'
Замена
Р. Фонте
️️️️
А. Васкес
79'
69'
Замена
К. Аранда
️️️️
А. Пинтер
66'
Желтая карточка
А. Пинтер
59'
Желтая карточка
Р. Гони Байо
Замена
С. Техера
️️️️
М. Вакасо
59'
Замена
Х. Форлин
️️️️
Э. Морено
59'
51'
ГОЛ! 1:1!
Х. Аламо
Вторая желтая
Х. Анхель Альбин
50'
46'
Замена
В. Родригес
️️️️
Э. Ориоль
ГОЛ! 1:0!
А. Васкес
Пас отдал
М. Вакасо
44'
Желтая карточка
М. Вакасо
39'
Желтая карточка
Х. Анхель Альбин
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
1
Кристиан Альварес
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
4
Виктор Санчес
ЦП
6
Кристиан Гомес
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
25
Хоан Верду
АП
25
Хуан Анхель Альбин
ЦФ
9
Альваро Васкес
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Сарагоса
13
Роберто
ВР
22
Абрахам
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
6
Рауль Гони Байо
ЦЗ
77
Адам Пинтер
ОП
6
Хосе Мари
ОП
32
Апоньо
ЦП
18
Пако Монтанье
ЦП
9
Элдер Поштига
ЦФ
80
Эду Ориоль
ЦФ
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
18
Хуан Форлин
ЦЗ
20
Симау
ЛП
16
Кристиан
ЦП
8
Серхио Техера
ЦП
17
Руи Фонте
ЦФ
Сарагоса
1
Леонардо Франко
ВР
5
Маурицио Ланцаро
ЦЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
4
Франко Сукулини
ЦП
34
Хорхе Орти
ЦФ
7
Карлос Аранда
ЦФ
21
Хави Аламо
ЦФ
3-4-1-2
1
Альварес
6
Капдевила
15
Морено
5
Родригес
4
Санчес
22
Вакасо
21
Лопес
6
Гомес
25
Верду
9
Васкес
25
Альбин
4-2-2-2
13
Роберто
27
Гонсалес
3
Паредес
6
Гони Байо
22
Абрахам
77
Пинтер
6
Хосе Мари
32
Апоньо
18
Монтанье
80
Ориоль
9
Поштига
15
Морено
18
Форлин
18
Форлин
15
Морено
22
Вакасо
8
Техера
8
Техера
22
Вакасо
9
Васкес
17
Фонте
17
Фонте
9
Васкес
80
Ориоль
8
Родригес
8
Родригес
80
Ориоль
18
Монтанье
34
Орти
34
Орти
18
Монтанье
77
Пинтер
7
Аранда
7
Аранда
77
Пинтер
Остались в запасе
Эспаньол
Сарагоса
16
Кристиан
ЦП
1
Кико Касилья
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
20
Симау
ЛП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
1
Леонардо Франко
ВР
5
Маурицио Ланцаро
ЦЗ
4
Франко Сукулини
ЦП
21
Хави Аламо
ЦФ
Остались в запасе
16
Кристиан
ЦП
1
Кико Касилья
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
20
Симау
ЛП
Остались в запасе
1
Леонардо Франко
ВР
5
Маурицио Ланцаро
ЦЗ
4
Франко Сукулини
ЦП
21
Хави Аламо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Эспаньол - Сарагоса
5
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Парадас Ромеро
(Малага)
Стадион:
Стейдж Фронт
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