Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Гаиcка Токеро
Статистика
Гаиcка Токеро - статистика
Завершил карьеру
9 августа 1984 (42), Витория
#23 | Нападающий
182 см | 78 кг
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2017/2018
Испания. Кубок 2016/2017
Испания. Примера 2016/2017
Испания. Примера 2014/2015
Лига чемпионов 2014/2015
Испания. Примера 2013/2014
Испания. Примера 2012/2013
Лига Европы 2012/2013
Испания. Кубок 2011/2012
Испания. Примера 2011/2012
Лига Европы 2011/2012
Испания. Кубок 2010/2011
Испания. Примера 2010/2011
Испания. Примера 2009/2010
Лига Европы 2009/2010
Суперкубок Испании 2009
Испания. Кубок 2008/2009
Испания. Примера 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Алавес
22
1
1
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Леганес
1 : 1
20.05.2017
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Алавес
3 : 1
14.05.2017
Сельта
1' - 66'
Испания. Примера, 36 тур
Алавес
1 : 0
07.05.2017
Атлетик
74' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
23.04.2017
Алавес
1' - 58'
Испания. Примера, 32 тур
Алавес
2 : 1
17.04.2017
Вильярреал
1' - 77'
61'
Испания. Примера, 31 тур
Эспаньол
1 : 0
08.04.2017
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Реал
3 : 0
02.04.2017
Алавес
1' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Алавес
1 : 0
18.03.2017
Реал Сосьедад
85' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Алавес
1 : 1
06.03.2017
Севилья
1' - 65'
Испания. Примера, 25 тур
Гранада
2 : 1
01.03.2017
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Алавес
2 : 1
25.02.2017
Валенсия
1' - 75'
Испания. Примера, 23 тур
Депортиво
0 : 1
18.02.2017
Алавес
1' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Алавес
0 : 0
28.01.2017
Атлетико
1' - 84'
Испания. Примера, 19 тур
Алавес
2 : 2
21.01.2017
Леганес
78' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Атлетик
0 : 0
08.01.2017
Алавес
1' - 74'
Испания. Примера, 16 тур
Алавес
1 : 0
16.12.2016
Бетис
1' - 79'
58'
Испания. Примера, 15 тур
Эйбар
0 : 0
11.12.2016
Алавес
1' - 74'
Испания. Примера, 14 тур
Алавес
1 : 1
04.12.2016
Лас-Пальмас
85' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Алавес
0 : 1
20.11.2016
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Осасуна
0 : 1
05.11.2016
Алавес
1' - 81'
73'
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 4
29.10.2016
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Алавес
1 : 1
16.10.2016
Малага
74' - 90'
76'
Испания. Примера, 6 тур
Алавес
3 : 1
26.09.2016
Гранада
84' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Валенсия
2 : 1
22.09.2016
Алавес
1' - 90'
45'
Испания. Примера, 4 тур
Алавес
0 : 0
19.09.2016
Депортиво
71' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Барселона
1 : 2
10.09.2016
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Алавес
0 : 0
28.08.2016
Спортинг
85' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Атлетико
1 : 1
21.08.2016
Алавес
1' - 80'
Главные новости
Игдисамов прокомментировал победу ЦСКА над «Динамо Мх»
23:35
Видео
Мелехин из «Ростова» указал на судейскую ошибку в пользу «Динамо»
23:16
Ловчев дружит с Талалаевым: «Это не понтовка»
22:56
1
РПЛ. ЦСКА обыграл «Динамо Мх» (3:1) и вытеснил «Спартак» из топ-3
22:43
14
«Это дурилово»: Ловчев раскритиковал тренерский штаб сборной России
22:30
3
Тренер «Динамо» Шварц сделал заявление после пяти побед подряд в РПЛ
22:15
3
Мэддисон – о соперниках сборной России: «Опять папуасы приедут»
21:59
5
Черчесов – после поражения от «Акрона»: «Только про судью не спрашивайте, не надо»
21:21
3
Ловчев: «Чемпионства «Спартака» требуют только горлопаны»
20:58
10
«Зенит» запрещал Мостовому переходить в четыре клуба РПЛ
20:44
16
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+