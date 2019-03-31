Асьер Риесго - статистика
#13 | Вратарь
|Имя
|Асьер
|Фамилия
|Риесго
|Команда
|Леганес
|Состав
|Основной
|Родной город
|Деба
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|6 октября 1983 (39 лет)
|Рост
|185
|Вес
|80
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Асьер
|Фамилия
|Риесго
|Команда
|Леганес
|Состав
|Основной
|Родной город
|Деба
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|6 октября 1983 (39 лет)
|Рост
|185
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эйбар
|14
|-15
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.05.2019
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|2:2
|Барселона (Барселона)
|12.05.2019
|Был в запасе
|Вильярреал (Вильярреал)
|1:0
|Эйбар (Эйбар)
|05.05.2019
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|1:0
|Бетис (Севилья)
|28.04.2019
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|0:1
|Эйбар (Эйбар)
|23.04.2019
|Был в запасе
|Уэска (Уэска)
|2:0
|Эйбар (Эйбар)
|20.04.2019
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|0:1
|Атлетико (Мадрид)
|14.04.2019
|Был в запасе
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|1:1
|Эйбар (Эйбар)
|06.04.2019
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|2:1
|Эйбар (Эйбар)
|03.04.2019
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|2:1
|Райо Вальекано (Мадрид)
|31.03.2019
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|2:2
|Эйбар (Эйбар)
|17.03.2019
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|1:2
|Вальядолид (Вальядолид)
|09.03.2019
|Был в запасе
|Алавес (Витория-Гастейс)
|1:1
|Эйбар (Эйбар)
|03.03.2019
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|1:0
|Сельта (Виго)
|23.02.2019
|1' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|1:0
|Эйбар (Эйбар)
|15.02.2019
|1' -90'
|Эйбар (Эйбар)
|2:2
|Хетафе (Хетафе)
|10.02.2019
|1' -90'
|Севилья (Севилья)
|2:2
|Эйбар (Эйбар)
|03.02.2019
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|3:0
|Жирона (Жирона)
|26.01.2019
|Был в запасе
|Леганес (Леганес)
|2:2
|Эйбар (Эйбар)
|21.01.2019
|1' -90'
|Эйбар (Эйбар)
|3:0
|Эспаньол (Барселона)
|13.01.2019
|1' -90'
|Барселона (Барселона)
|3:0
|Эйбар (Эйбар)
|06.01.2019
|1' -90'
|Эйбар (Эйбар)
|0:0
|Вильярреал (Вильярреал)
|22.12.2018
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|1:1
|Эйбар (Эйбар)
|15.12.2018
|1' -90'
|Эйбар (Эйбар)
|1:1
|Валенсия (Валенсия)
|09.12.2018
|1' -90'
|Эйбар (Эйбар)
|4:4
|Леванте (Валенсия)
|30.11.2018
|1' -90'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|1:0
|Эйбар (Эйбар)
|24.11.2018
|1' -90'
|Эйбар (Эйбар)
|3:0
|Реал (Мадрид)
|10.11.2018
|1' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:0
|Эйбар (Эйбар)
|04.11.2018
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|2:1
|Алавес (Витория-Гастейс)
|27.10.2018
|1' -90'
|Сельта (Виго)
|4:0
|Эйбар (Эйбар)
|21.10.2018
|1' -90'
|Эйбар (Эйбар)
|1:1
|Атлетик (Бильбао)
|06.10.2018
|Был в запасе
|Жирона (Жирона)
|2:3
|Эйбар (Эйбар)
|45'
|29.09.2018
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|1:3
|Севилья (Севилья)
|25.09.2018
|Был в запасе
|Эспаньол (Барселона)
|1:0
|Эйбар (Эйбар)
|22.09.2018
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|1:0
|Леганес (Леганес)
|15.09.2018
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|1:1
|Эйбар (Эйбар)
|31.08.2018
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|2:1
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)