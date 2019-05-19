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Асьер Риесго
Статистика
Асьер Риесго - статистика
Завершил карьеру
6 октября 1983 (42), Деба
#13 | Вратарь
185 см | 80 кг
Испания
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Испания. Кубок 2018/2019
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Испания. Примера 2013/2014
Испания. Примера 2012/2013
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Испания. Примера 2011/2012
Испания. Примера 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эйбар
14
-15
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Эйбар
2 : 2
19.05.2019
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Вильярреал
1 : 0
12.05.2019
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Эйбар
1 : 0
05.05.2019
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Валенсия
0 : 1
28.04.2019
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Уэска
2 : 0
23.04.2019
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Эйбар
0 : 1
20.04.2019
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
14.04.2019
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Реал
2 : 1
06.04.2019
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Эйбар
2 : 1
03.04.2019
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Леванте
2 : 2
31.03.2019
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Эйбар
1 : 2
17.03.2019
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Алавес
1 : 1
09.03.2019
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Эйбар
1 : 0
03.03.2019
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Атлетик
1 : 0
23.02.2019
Эйбар
1' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Эйбар
2 : 2
15.02.2019
Хетафе
1' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Севилья
2 : 2
10.02.2019
Эйбар
1' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Эйбар
3 : 0
03.02.2019
Жирона
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Леганес
2 : 2
26.01.2019
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Эйбар
3 : 0
21.01.2019
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Барселона
3 : 0
13.01.2019
Эйбар
1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Эйбар
0 : 0
06.01.2019
Вильярреал
1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Бетис
1 : 1
22.12.2018
Эйбар
1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Эйбар
1 : 1
15.12.2018
Валенсия
1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Эйбар
4 : 4
09.12.2018
Леванте
1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Райо Вальекано
1 : 0
30.11.2018
Эйбар
1' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Эйбар
3 : 0
24.11.2018
Реал
1' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Вальядолид
0 : 0
10.11.2018
Эйбар
1' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Эйбар
2 : 1
04.11.2018
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
4 : 0
27.10.2018
Эйбар
1' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Эйбар
1 : 1
21.10.2018
Атлетик
1' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Жирона
2 : 3
06.10.2018
Эйбар
Был в запасе
45'
Испания. Примера, 7 тур
Эйбар
1 : 3
29.09.2018
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Эспаньол
1 : 0
25.09.2018
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Эйбар
1 : 0
22.09.2018
Леганес
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Атлетико
1 : 1
15.09.2018
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Эйбар
2 : 1
31.08.2018
Реал Сосьедад
Был в запасе
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