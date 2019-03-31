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    Асьер Риесго - статистика

    #13 | Вратарь
    Имя Асьер
    Фамилия Риесго
    Команда Леганес
    Состав Основной
    Родной город Деба
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 6 октября 1983 (39 лет)
    Рост 185
    Вес 80
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эйбар 14 -15 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.05.2019 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 2:2 Барселона (Барселона)
    12.05.2019 Был в запасе Вильярреал (Вильярреал) 1:0 Эйбар (Эйбар)
    05.05.2019 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 1:0 Бетис (Севилья)
    28.04.2019 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 0:1 Эйбар (Эйбар)
    23.04.2019 Был в запасе Уэска (Уэска) 2:0 Эйбар (Эйбар)
    20.04.2019 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 0:1 Атлетико (Мадрид)
    14.04.2019 Был в запасе Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 1:1 Эйбар (Эйбар)
    06.04.2019 Был в запасе Реал (Мадрид) 2:1 Эйбар (Эйбар)
    03.04.2019 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 2:1 Райо Вальекано (Мадрид)
    31.03.2019 Был в запасе Леванте (Валенсия) 2:2 Эйбар (Эйбар)
    17.03.2019 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 1:2 Вальядолид (Вальядолид)
    09.03.2019 Был в запасе Алавес (Витория-Гастейс) 1:1 Эйбар (Эйбар)
    03.03.2019 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 1:0 Сельта (Виго)
    23.02.2019 1' -90' Атлетик (Бильбао) 1:0 Эйбар (Эйбар)
    15.02.2019 1' -90' Эйбар (Эйбар) 2:2 Хетафе (Хетафе)
    10.02.2019 1' -90' Севилья (Севилья) 2:2 Эйбар (Эйбар)
    03.02.2019 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 3:0 Жирона (Жирона)
    26.01.2019 Был в запасе Леганес (Леганес) 2:2 Эйбар (Эйбар)
    21.01.2019 1' -90' Эйбар (Эйбар) 3:0 Эспаньол (Барселона)
    13.01.2019 1' -90' Барселона (Барселона) 3:0 Эйбар (Эйбар)
    06.01.2019 1' -90' Эйбар (Эйбар) 0:0 Вильярреал (Вильярреал)
    22.12.2018 1' -90' Бетис (Севилья) 1:1 Эйбар (Эйбар)
    15.12.2018 1' -90' Эйбар (Эйбар) 1:1 Валенсия (Валенсия)
    09.12.2018 1' -90' Эйбар (Эйбар) 4:4 Леванте (Валенсия)
    30.11.2018 1' -90' Райо Вальекано (Мадрид) 1:0 Эйбар (Эйбар)
    24.11.2018 1' -90' Эйбар (Эйбар) 3:0 Реал (Мадрид)
    10.11.2018 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 0:0 Эйбар (Эйбар)
    04.11.2018 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 2:1 Алавес (Витория-Гастейс)
    27.10.2018 1' -90' Сельта (Виго) 4:0 Эйбар (Эйбар)
    21.10.2018 1' -90' Эйбар (Эйбар) 1:1 Атлетик (Бильбао)
    06.10.2018 Был в запасе Жирона (Жирона) 2:3 Эйбар (Эйбар)
    45'
    29.09.2018 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 1:3 Севилья (Севилья)
    25.09.2018 Был в запасе Эспаньол (Барселона) 1:0 Эйбар (Эйбар)
    22.09.2018 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 1:0 Леганес (Леганес)
    15.09.2018 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 1:1 Эйбар (Эйбар)
    31.08.2018 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 2:1 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
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