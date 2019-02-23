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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Эйбар
Атлетик - Эйбар: обзор матча 23 февраля 2019
Атлетик
23.02.2019, суббота, 22:45
Испания. Примера, 25 тур
1 : 0
Завершен
Эйбар
1'
Р. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Эйбар
87'
Желтая карточка
А. Арбилья
Желтая карточка
И. Мартинес
83'
77'
Желтая карточка
Шарлес
58'
Желтая карточка
П. Оливейра
Желтая карточка
Б. Эчебаррия
55'
45'
Желтая карточка
П. Диоп
Желтая карточка
Е. Альварес
13'
ГОЛ! 1:0!
Р. Гарсия
Пас отдал
Ю. Бершиче
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
19
Шарлес
ЦФ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
19
Кенан Кодро
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
6
Педро Бигас
ЦЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
9
Серхио Энрих
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Эррерин
2
Капа
5
Альварес
26
Мартинес
17
Бершиче
18
де Маркос
7
Эчебаррия
14
Дани Гарсия
10
Муньяин
9
Уильямс
14
Гарсия
3-3-1-1-2
13
Риесго
3
Анхель
23
Арбилья
15
Оливейра
7
Пенья
18
Диоп
17
Кукурелья
19
Хордан
14
Орельяна
19
Кике
19
Шарлес
Остались в запасе
Атлетик
Эйбар
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
19
Кенан Кодро
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
13
Марко Дмитрович
ВР
6
Педро Бигас
ЦЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
9
Серхио Энрих
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Остались в запасе
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
19
Кенан Кодро
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Остались в запасе
13
Марко Дмитрович
ВР
6
Педро Бигас
ЦЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
9
Серхио Энрих
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Статистика матча Атлетик - Эйбар
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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