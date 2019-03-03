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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Сельта
Эйбар - Сельта: обзор матча 03 марта 2019
Эйбар
03.03.2019, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 26 тур
1 : 0
Завершен
Сельта
87'
С. Энрих
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Сельта
ГОЛ! 1:0!
С. Энрих
87'
Желтая карточка
Х. Анхель
74'
37'
Желтая карточка
Д. Костас
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
3
Хосе Анхель
ЛЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
9
Серхио Энрих
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
19
Кике
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
19
Хосабед Санчес
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
3-3-1-1-2
13
Дмитрович
17
Кукурелья
4
Рамис
23
Арбилья
3
Анхель
18
Диоп
7
Пенья
19
Хордан
14
Орельяна
19
Шарлес
9
Энрих
3-2-3-1-1
36
Бланко
29
Худт
14
Араужо
4
Костас
22
Мальо
17
Юнка
5
Йокушлу
68
Лоботка
8
Йенсен
10
Мендес
9
Гомес
Остались в запасе
Эйбар
Сельта
13
Асьер Риесго
ВР
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
19
Кике
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
17
Софьян Буфал
ЛВ
1
Серхио Альварес
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Остались в запасе
13
Асьер Риесго
ВР
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
19
Кике
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
Остались в запасе
17
Софьян Буфал
ЛВ
1
Серхио Альварес
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Статистика матча Эйбар - Сельта
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
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