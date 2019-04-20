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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Атлетико
Эйбар - Атлетико: обзор матча 20 апреля 2019
Эйбар
20.04.2019, суббота, 17:15
Испания. Примера, 33 тур
0 : 1
Завершен
Атлетико
85'
Т. Лемар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Атлетико
90'
Желтая карточка
А. Мората
85'
ГОЛ! 0:1!
Т. Лемар
Пас отдал
Коке
Желтая карточка
С. Энрих
69'
Желтая карточка
Х. Анхель
62'
Желтая карточка
Х. Хордан
45'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
22
Марк Кардона
ЦФ
9
Серхио Энрих
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
16
Родри
ОП
6
Коке
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
11
Пере Милья
ЛВ
14
Педро Леон
ПВ
19
Кике
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
Атлетико
1
Антонио Адан
ВР
16
Филипе Луис
ЦЗ
20
Хуанфран
ЦЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
18
Тома Лемар
АП
9
Никола Калинич
ЦФ
3-3-1-3
13
Дмитрович
3
Анхель
15
Оливейра
17
Кукурелья
19
Хордан
8
Эскаланте
6
Альварес
14
Орельяна
8
де Бласис
9
Энрих
22
Кардона
3-1-3-2-1
13
Облак
4
Ариас
2
Годин
20
Хименес
16
Родри
6
Коке
18
Парти
8
Ньигес
10
Корреа
7
Витоло
21
Мората
Остались в запасе
Эйбар
Атлетико
11
Пере Милья
ЛВ
13
Асьер Риесго
ВР
14
Педро Леон
ПВ
19
Кике
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
18
Тома Лемар
АП
1
Антонио Адан
ВР
16
Филипе Луис
ЦЗ
20
Хуанфран
ЦЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
11
Пере Милья
ЛВ
13
Асьер Риесго
ВР
14
Педро Леон
ПВ
19
Кике
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
Остались в запасе
18
Тома Лемар
АП
1
Антонио Адан
ВР
16
Филипе Луис
ЦЗ
20
Хуанфран
ЦЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Эйбар - Атлетико
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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