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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Леганес
Эйбар - Леганес: обзор матча 22 сентября 2018
Эйбар
22.09.2018, суббота, 17:15
Испания. Примера, 5 тур
1 : 0
Завершен
Леганес
52'
Кике
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Леганес
67'
Желтая карточка
Ж. Гумбау
ГОЛ! 1:0!
Кике
52'
Желтая карточка
Г. Эскаланте
24'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
14
Пабло Эрвияс
ПВ
19
Кике
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
9
Серхио Энрих
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Леганес
25
Иван Куэльяр
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
24
Хуанфран
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
4
Диего Ролан
ЦФ
27
Микаэл Сантос
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
19
Шарлес
ЦФ
Леганес
13
Йон Андер Серантес
ВР
28
Родриго Тарин
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
6
Микель Весга
ОП
14
Оскар Родригес
АП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
4-1-1-1-3
13
Дмитрович
3
Анхель
15
Оливейра
4
Рамис
7
Пенья
18
Диоп
8
Эскаланте
14
Эрвияс
9
Энрих
8
де Бласис
19
Кике
4-1-2-3
25
Куэльяр
12
Ньом
5
Бустинса
22
Сиовас
15
Гарсия
6
Гумбау
24
Хуанфран
21
Перес
27
Сантос
4
Ролан
9
Каррийо
Остались в запасе
Эйбар
Леганес
13
Асьер Риесго
ВР
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
19
Шарлес
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
14
Оскар Родригес
АП
13
Йон Андер Серантес
ВР
28
Родриго Тарин
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
6
Микель Весга
ОП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Остались в запасе
13
Асьер Риесго
ВР
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
19
Шарлес
ЦФ
Остались в запасе
14
Оскар Родригес
АП
13
Йон Андер Серантес
ВР
28
Родриго Тарин
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
6
Микель Весга
ОП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Статистика матча Эйбар - Леганес
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
- : -
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
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