Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Эйбар
Вальядолид - Эйбар: обзор матча 10 ноября 2018
Вальядолид
10.11.2018, суббота, 15:00
Испания. Примера, 12 тур
0 : 0
Завершен
Эйбар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вальядолид - Эйбар
87'
Желтая карточка
П. Диоп
Желтая карточка
Ф. Калеро
81'
72'
Вторая желтая
А. Арбилья
63'
Желтая карточка
Р. Пенья
Желтая карточка
Н. Мартинес
41'
15'
Желтая карточка
А. Арбилья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
17
Хави Мойяно
ЦЗ
22
Кико
ЦЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
19
Тони Вилья
ЛВ
4
Рубен Алькарас
ЦП
21
Мичел
ЦП
29
Леонардо Суарес
ЦП
20
Оскар Плано
ПВ
19
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
19
Шарлес
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Вальядолид
13
Йоель Родригес
ВР
23
Ануар
ЦП
2
Антонито
ЦП
8
Борха Фернандес
ЦП
10
Даниэле Верде
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
6
Педро Бигас
ЦЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
14
Пабло Эрвияс
ПВ
22
Марк Кардона
ЦФ
9
Серхио Энрих
ЦФ
19
Кике
ЦФ
4-3-2-1
1
Масип
22
Мартинес
22
Кико
20
Калеро
17
Мойяно
4
Алькарас
21
Мичел
29
Суарес
19
Вилья
20
Плано
19
Унал
3-3-2-1-1
13
Риесго
3
Анхель
23
Арбилья
15
Оливейра
7
Пенья
18
Диоп
17
Кукурелья
8
Эскаланте
19
Хордан
14
Орельяна
19
Шарлес
Остались в запасе
Вальядолид
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
23
Ануар
ЦП
2
Антонито
ЦП
8
Борха Фернандес
ЦП
10
Даниэле Верде
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
14
Пабло Эрвияс
ПВ
13
Марко Дмитрович
ВР
6
Педро Бигас
ЦЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
22
Марк Кардона
ЦФ
9
Серхио Энрих
ЦФ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
23
Ануар
ЦП
2
Антонито
ЦП
8
Борха Фернандес
ЦП
10
Даниэле Верде
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Остались в запасе
14
Пабло Эрвияс
ПВ
13
Марко Дмитрович
ВР
6
Педро Бигас
ЦЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
22
Марк Кардона
ЦФ
9
Серхио Энрих
ЦФ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Вальядолид - Эйбар
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
- : -
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Информация о матче
Стадион:
Хосе Соррилья
Новости команд
Все
Вальядолид
Эйбар
У Рахимова появился вариант в Европе
11 апреля
5
«Вальядолид» – «Гранада»: прогноз и ставки на матч 3 ноября 2025 с коэффициентом 2.05
2025.11.02 10:33
«Зенит» заинтересовался марокканским хавбеком
2025.09.24 10:50
2
«Леганес» – «Вальядолид»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025
2025.05.24 18:20
Роналдо продал свой клуб
2025.05.23 21:18
1
У Рахимова появился вариант в Европе
11 апреля
5
«Вальядолид» – «Гранада»: прогноз и ставки на матч 3 ноября 2025 с коэффициентом 2.05
2025.11.02 10:33
«Зенит» заинтересовался марокканским хавбеком
2025.09.24 10:50
2
«Леганес» – «Вальядолид»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025
2025.05.24 18:20
Роналдо продал свой клуб
2025.05.23 21:18
1
«Ничего не бросаю в сложные моменты: ни тяжелые проекты, ни токсичные отношения, ни клуб». Каково это – поддерживать маленькие команды
2023.05.29 01:45
В Испании Зидан и Стоичков снова тащат клуб к чемпионству, да еще и в цветах «Барселоны». Сейчас все объясним
2023.01.27 14:57
Лука Зидан нашел новый клуб в Испании
2022.09.02 09:17
Экс-форвард «Ювентуса» и «Тоттенхэма» Льоренте подписал контракт с «Эйбаром»
2021.10.28 07:28
«Севилья» подписала вратаря «Эйбара» Дмитровича
2021.07.05 07:55
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+