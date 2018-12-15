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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Валенсия
Эйбар - Валенсия: обзор матча 15 декабря 2018
Эйбар
15.12.2018, суббота, 22:45
Испания. Примера, 16 тур
1 : 1
Завершен
Валенсия
56'
Шарлес (П)
29'
Родриго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Валенсия
78'
Желтая карточка
Родриго
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Шарлес
56'
29'
ГОЛ! 0:1!
Родриго
Пас отдал
Д. Васс
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
9
Серхио Энрих
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Валенсия
33
Нето
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
19
Родриго
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Эйбар
30
Маркель Арейтио
ВР
6
Педро Бигас
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
19
Кике
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
Валенсия
1
Хауме
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
9
Ферран Торрес
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
3-3-1-1-2
13
Риесго
3
Анхель
15
Оливейра
4
Рамис
17
Кукурелья
18
Диоп
7
Пенья
19
Хордан
14
Орельяна
19
Шарлес
9
Энрих
3-1-3-1-2
33
Нето
24
Гарай
3
Паулиста
14
Гайя
13
Коклен
10
Васс
10
Парехо
18
Солер
90
Черышев
77
Мина
19
Родриго
Остались в запасе
Эйбар
Валенсия
30
Маркель Арейтио
ВР
6
Педро Бигас
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
19
Кике
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
9
Ферран Торрес
ПВ
1
Хауме
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
30
Маркель Арейтио
ВР
6
Педро Бигас
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
19
Кике
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
Остались в запасе
9
Ферран Торрес
ПВ
1
Хауме
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Эйбар - Валенсия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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