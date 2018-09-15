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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Эйбар
Атлетико - Эйбар: обзор матча 15 сентября 2018
Атлетико
15.09.2018, суббота, 14:00
Испания. Примера, 4 тур
1 : 1
Завершен
Эйбар
90+5'
Б. Морено
87'
С. Энрих
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Эйбар
ГОЛ! 1:1!
Б. Морено
Пас отдал
А. Гризманн
90'
+5
87'
ГОЛ! 0:1!
С. Энрих
Замена
Б. Морено
️️️️
Родри
71'
54'
Желтая карточка
П. Диоп
Желтая карточка
Д. Годин
51'
Желтая карточка
Коке
39'
16'
Желтая карточка
Шарлес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
16
Родри
ОП
8
Сауль Ньигес
ЦП
6
Коке
ЦП
18
Тома Лемар
АП
19
Диего Коста
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
11
Пере Милья
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
6
Серхио Альварес
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
19
Шарлес
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Атлетико
1
Антонио Адан
ВР
18
Томас Парти
ЦП
10
Желсон Мартинш
ПВ
10
Анхель Корреа
ПВ
32
Борха Морено
ЦФ
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
4
Иван Рамис
ЦЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
14
Пабло Эрвияс
ПВ
9
Серхио Энрих
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Облак
16
Луис
20
Хименес
2
Годин
20
Хуанфран
16
Родри
8
Ньигес
6
Коке
18
Лемар
7
Гризманн
19
Коста
4-1-2-1-2
13
Дмитрович
7
Пенья
15
Оливейра
23
Арбилья
3
Анхель
18
Диоп
6
Альварес
19
Хордан
11
Милья
8
де Бласис
19
Шарлес
16
Родри
32
Морено
32
Морено
16
Родри
Остались в запасе
Атлетико
Эйбар
10
Желсон Мартинш
ПВ
1
Антонио Адан
ВР
18
Томас Парти
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
14
Пабло Эрвияс
ПВ
13
Асьер Риесго
ВР
4
Иван Рамис
ЦЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
9
Серхио Энрих
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
10
Желсон Мартинш
ПВ
1
Антонио Адан
ВР
18
Томас Парти
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
Остались в запасе
14
Пабло Эрвияс
ПВ
13
Асьер Риесго
ВР
4
Иван Рамис
ЦЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
9
Серхио Энрих
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Атлетико - Эйбар
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Информация о матче
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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