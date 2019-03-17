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Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Вальядолид
Эйбар - Вальядолид: обзор матча 17 марта 2019
Эйбар
17.03.2019, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 28 тур
1 : 2
Завершен
Вальядолид
54'
Ф. Орельяна
90+1'
Д. Верде (П)
90+3'
С. Гвардиола
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Вальядолид
Желтая карточка
М. Кардона
90'
+7
90'
+3
ГОЛ! 1:2!
С. Гвардиола
Желтая карточка
Ф. Орельяна
90'
+2
90'
+1
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Верде
Желтая карточка
М. Дмитрович
90'
74'
Желтая карточка
Р. Алькарас
67'
Желтая карточка
Ануар
ГОЛ! 1:0!
Ф. Орельяна
Пас отдал
С. Энрих
54'
Желтая карточка
Х. Анхель
50'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
3
Хосе Анхель
ЛЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
19
Шарлес
ЦФ
9
Серхио Энрих
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
22
Кико
ЦЗ
17
Хави Мойяно
ЦЗ
20
Кеко
ЦП
23
Ануар
ЦП
21
Мичел
ЦП
4
Рубен Алькарас
ЦП
20
Оскар Плано
ПВ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Главный тренер
Диего Кокка
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
6
Педро Бигас
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
19
Кике
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
Вальядолид
26
Самуэль Перес
ВР
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
2
Антонито
ЦП
19
Энес Унал
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
3-3-1-1-2
13
Дмитрович
17
Кукурелья
4
Рамис
23
Арбилья
3
Анхель
18
Диоп
7
Пенья
19
Хордан
14
Орельяна
9
Энрих
19
Шарлес
4-4-1-1
1
Масип
20
Калеро
22
Кико
17
Мойяно
22
Мартинес
23
Ануар
21
Мичел
4
Алькарас
20
Кеко
20
Плано
14
Гвардиола
Остались в запасе
Эйбар
Вальядолид
13
Асьер Риесго
ВР
6
Педро Бигас
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
19
Кике
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
26
Самуэль Перес
ВР
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
2
Антонито
ЦП
19
Энес Унал
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Диего Кокка
Остались в запасе
13
Асьер Риесго
ВР
6
Педро Бигас
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
19
Кике
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
Остались в запасе
26
Самуэль Перес
ВР
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
2
Антонито
ЦП
19
Энес Унал
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Главный тренер
Диего Кокка
Статистика матча Эйбар - Вальядолид
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Вальядолид
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
- : -
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
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