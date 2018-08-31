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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Реал Сосьедад
Эйбар - Реал Сосьедад: обзор матча 31 августа 2018
Эйбар
31.08.2018, пятница, 23:00
Испания. Примера, 3 тур
2 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
26'
М. Кардона
90+1'
Шарлес
15'
В. Жозе (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Реал Сосьедад
ГОЛ! 2:1!
Шарлес
Пас отдал
Х. Хордан
90'
+1
81'
Желтая карточка
А. Ильярраменди
Желтая карточка
Р. Пенья
75'
58'
Желтая карточка
Хуанми
Желтая карточка
П. Диоп
34'
ГОЛ! 1:1!
М. Кардона
Пас отдал
А. Арбилья
26'
15'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
В. Жозе
Желтая карточка
М. Дмитрович
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
11
Пере Милья
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
6
Серхио Альварес
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
22
Марк Кардона
ЦФ
9
Серхио Энрих
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
23
Лука Сангалли
АП
7
Хуанми
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
14
Пабло Эрвияс
ПВ
19
Шарлес
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
9
Хон Баутиста
ЦФ
4-1-1-2-2
13
Дмитрович
15
Оливейра
6
Бигас
23
Арбилья
7
Пенья
18
Диоп
6
Альварес
11
Милья
14
Орельяна
9
Энрих
22
Кардона
3-2-1-2-2
28
Рульи
5
Субельдия
6
Элустондо
15
Морено
2
Сальдуа
19
Эрнандес
14
Ильярраменди
23
Сангалли
21
Оярсабаль
12
Виллиан Жозе
7
Хуанми
Остались в запасе
Эйбар
Реал Сосьедад
14
Пабло Эрвияс
ПВ
13
Асьер Риесго
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
19
Шарлес
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Остались в запасе
14
Пабло Эрвияс
ПВ
13
Асьер Риесго
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
19
Шарлес
ЦФ
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Асьер Гаритано
Статистика матча Эйбар - Реал Сосьедад
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
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