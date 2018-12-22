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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Эйбар
Бетис - Эйбар: обзор матча 22 декабря 2018
Бетис
22.12.2018, суббота, 15:00
Испания. Примера, 17 тур
1 : 1
Завершен
Эйбар
21'
А. Санабрия
72'
Ф. Орельяна (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Эйбар
88'
Желтая карточка
П. Оливейра
87'
Желтая карточка
Х. Хордан
72'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ф. Орельяна
Желтая карточка
З. Феддаль
71'
Желтая карточка
Д. Ло Чельсо
57'
42'
Желтая карточка
И. Рамис
33'
Желтая карточка
Г. Эскаланте
ГОЛ! 1:0!
А. Санабрия
Пас отдал
К. Тельо
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
13
Пау Лопес
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
10
Вильям Карвалью
ОП
27
Франсис
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
20
Серхио Каналес
АП
17
Хоакин
ПВ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
9
Серхио Энрих
ЦФ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Бетис
1
Жоэль
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
6
Хави Гарсия
ОП
6
Вилфрид Каптум
ЦП
80
Лорен Морон
ЦФ
Эйбар
30
Маркель Арейтио
ВР
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
6
Серхио Альварес
ЦП
22
Марк Кардона
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
3-1-1-3-2
13
Лопес
2
Манди
5
Бартра
26
Сидней
10
Карвалью
27
Франсис
37
Тельо
20
Каналес
17
Хоакин
19
Санабрия
20
Ло Чельсо
3-2-2-1-2
13
Риесго
3
Анхель
4
Рамис
23
Арбилья
7
Пенья
17
Кукурелья
8
Эскаланте
19
Хордан
14
Орельяна
19
Кике
9
Энрих
Остались в запасе
Бетис
Эйбар
1
Жоэль
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
6
Хави Гарсия
ОП
6
Вилфрид Каптум
ЦП
14
Такаши Инуи
ЛВ
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
30
Маркель Арейтио
ВР
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
6
Серхио Альварес
ЦП
22
Марк Кардона
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
6
Хави Гарсия
ОП
6
Вилфрид Каптум
ЦП
14
Такаши Инуи
ЛВ
80
Лорен Морон
ЦФ
Остались в запасе
30
Маркель Арейтио
ВР
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
6
Серхио Альварес
ЦП
22
Марк Кардона
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Бетис - Эйбар
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
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