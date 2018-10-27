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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Эйбар
Сельта - Эйбар: обзор матча 27 октября 2018
Сельта
27.10.2018, суббота, 19:30
Испания. Примера, 10 тур
4 : 0
Завершен
Эйбар
5'
Я. Аспас
36'
Я. Аспас
56'
Б. Мендес
82'
Я. Аспас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Эйбар
ГОЛ! 4:0!
Я. Аспас
82'
ГОЛ! 3:0!
Б. Мендес
Пас отдал
У. Мальо
56'
ГОЛ! 2:0!
Я. Аспас
Пас отдал
Б. Мендес
36'
ГОЛ! 1:0!
Я. Аспас
Пас отдал
Д. Юнка
5'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
8
Фран Бельтран
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
7
Эмре Мор
ПВ
10
Брайс Мендес
ПВ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Антонио Мохамед
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
9
Серхио Энрих
ЦФ
19
Кике
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
14
Нестор Араужо
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
19
Хосабед Санчес
ЦП
10
Деннис Эккерт
ЦФ
Эйбар
30
Маркель Арейтио
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
11
Пере Милья
ЛВ
6
Серхио Альварес
ЦП
19
Шарлес
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
4-2-3-1
1
Альварес
17
Юнка
22
Мальо
22
Кабрал
14
Ронкалья
8
Бельтран
68
Лоботка
17
Буфал
7
Мор
10
Мендес
10
Аспас
4-1-1-1-3
13
Риесго
7
Пенья
6
Бигас
23
Арбилья
3
Анхель
18
Диоп
19
Хордан
14
Орельяна
8
де Бласис
19
Кике
9
Энрих
Остались в запасе
Сельта
Эйбар
36
Рубен Бланко
ВР
14
Нестор Араужо
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
19
Хосабед Санчес
ЦП
10
Деннис Эккерт
ЦФ
Главный тренер
Антонио Мохамед
11
Пере Милья
ЛВ
30
Маркель Арейтио
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
19
Шарлес
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
14
Нестор Араужо
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
19
Хосабед Санчес
ЦП
10
Деннис Эккерт
ЦФ
Остались в запасе
11
Пере Милья
ЛВ
30
Маркель Арейтио
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
19
Шарлес
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
Главный тренер
Антонио Мохамед
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Сельта - Эйбар
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Информация о матче
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