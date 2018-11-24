Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Реал
Эйбар - Реал: обзор матча 24 ноября 2018
Эйбар
24.11.2018, суббота, 15:00
Испания. Примера, 13 тур
3 : 0
Завершен
Реал
16'
Г. Эскаланте
52'
С. Энрих
57'
Кике
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Реал
Замена
П. де Бласис
️️️️
Кике
88'
Замена
С. Альварес
️️️️
Ф. Орельяна
83'
74'
Замена
Винисиус
️️️️
М. Асенсио
Замена
Шарлес
️️️️
С. Энрих
74'
63'
Замена
Иско
️️️️
Л. Модрич
ГОЛ! 3:0!
Кике
Пас отдал
С. Энрих
57'
54'
Замена
Д. Карвахаль
️️️️
А. Одриосола
ГОЛ! 2:0!
С. Энрих
Пас отдал
М. Кукурелья
52'
44'
Желтая карточка
Г. Бэйл
Желтая карточка
Х. Хордан
36'
Желтая карточка
М. Кукурелья
33'
ГОЛ! 1:0!
Г. Эскаланте
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
19
Кике
ЦФ
9
Серхио Энрих
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
12
Марсело
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Сантьяго Солари
Эйбар
30
Маркель Арейтио
ВР
6
Педро Бигас
ЦЗ
11
Пере Милья
ЛВ
6
Серхио Альварес
ЦП
19
Шарлес
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
Реал
1
Кико Касилья
ВР
14
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
8
Федерико Вальверде
ЦП
22
Иско
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
3-2-2-1-2
13
Риесго
3
Анхель
15
Оливейра
4
Рамис
17
Кукурелья
7
Пенья
8
Эскаланте
19
Хордан
14
Орельяна
9
Энрих
19
Кике
4-3-2-1
1
Куртуа
20
Одриосола
19
Варан
93
Рамос
12
Марсело
25
Себальос
8
Кроос
14
Модрич
18
Бэйл
10
Асенсио
9
Бензема
14
Орельяна
6
Альварес
6
Альварес
14
Орельяна
9
Энрих
19
Шарлес
19
Шарлес
9
Энрих
19
Кике
8
де Бласис
8
де Бласис
19
Кике
10
Асенсио
7
Винисиус
7
Винисиус
10
Асенсио
20
Одриосола
14
Карвахаль
14
Карвахаль
20
Одриосола
14
Модрич
22
Иско
22
Иско
14
Модрич
Остались в запасе
Эйбар
Реал
11
Пере Милья
ЛВ
30
Маркель Арейтио
ВР
6
Педро Бигас
ЦЗ
22
Марк Кардона
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
1
Кико Касилья
ВР
8
Федерико Вальверде
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
Главный тренер
Сантьяго Солари
Остались в запасе
11
Пере Милья
ЛВ
30
Маркель Арейтио
ВР
6
Педро Бигас
ЦЗ
22
Марк Кардона
ЦФ
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
8
Федерико Вальверде
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Сантьяго Солари
Статистика матча Эйбар - Реал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
Новости команд
Все
Эйбар
Реал
Винисиус назвал трех игроков «Реала», которых хочет привезти в Бразилию
12:48
1
Защитник «Родины»: «Мбаппе подошел бы нам больше, чем Ямаль»
11:43
2
Мбаппе унизил Трента на тренировке «Реала»
Вчера, 18:55
2
Моуринью ушел с пресс-конференции после вопроса о Роналду
Вчера, 17:43
Защитник ЦСКА: «Интересно, смогу ли я закрыть Мбаппе»
Вчера, 17:30
4
«Ничего не бросаю в сложные моменты: ни тяжелые проекты, ни токсичные отношения, ни клуб». Каково это – поддерживать маленькие команды
2023.05.29 01:45
В Испании Зидан и Стоичков снова тащат клуб к чемпионству, да еще и в цветах «Барселоны». Сейчас все объясним
2023.01.27 14:57
Лука Зидан нашел новый клуб в Испании
2022.09.02 09:17
Экс-форвард «Ювентуса» и «Тоттенхэма» Льоренте подписал контракт с «Эйбаром»
2021.10.28 07:28
«Севилья» подписала вратаря «Эйбара» Дмитровича
2021.07.05 07:55
Винисиус назвал трех игроков «Реала», которых хочет привезти в Бразилию
12:48
1
Защитник «Родины»: «Мбаппе подошел бы нам больше, чем Ямаль»
11:43
2
Мбаппе унизил Трента на тренировке «Реала»
Вчера, 18:55
2
Моуринью ушел с пресс-конференции после вопроса о Роналду
Вчера, 17:43
Защитник ЦСКА: «Интересно, смогу ли я закрыть Мбаппе»
Вчера, 17:30
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+