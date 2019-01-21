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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Эспаньол
Эйбар - Эспаньол: обзор матча 21 января 2019
Эйбар
21.01.2019, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 20 тур
3 : 0
Завершен
Эспаньол
24'
С. Энрих
52'
П. де Бласис
84'
Шарлес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Эспаньол
90'
+1
Желтая карточка
Э. Гранеро
Замена
М. Кардона
️️️️
С. Энрих
87'
86'
Желтая карточка
Б. Иглесиас
Желтая карточка
С. Энрих
86'
ГОЛ! 3:0!
Шарлес
84'
Замена
Г. Эскаланте
️️️️
П. де Бласис
83'
Замена
Шарлес
️️️️
Кике
78'
75'
Замена
П. Пьятти
️️️️
О. Мелендо
69'
Желтая карточка
Л. Баптистао
63'
Замена
М. Эрмосо
️️️️
В. Санчес
62'
Замена
Б. Иглесиас
️️️️
Налдо
ГОЛ! 2:0!
П. де Бласис
Пас отдал
П. Бигас
52'
40'
Желтая карточка
Д. Вила
Желтая карточка
Х. Хордан
28'
ГОЛ! 1:0!
С. Энрих
Пас отдал
П. Диоп
24'
18'
Желтая карточка
В. Санчес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
3
Хосе Анхель
ЛЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
9
Серхио Энрих
ЦФ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
22
Льюис Лопес
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
7
Хави Пуадо
ЛВ
25
Марк Рока
ОП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
12
Лео Баптистао
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
4
Иван Рамис
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
22
Марк Кардона
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
Эспаньол
13
Роберто
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
10
Серхи Дардер
ЦП
7
Борха Иглесиас
ЦФ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
3-3-1-3
13
Риесго
17
Кукурелья
23
Арбилья
6
Бигас
3
Анхель
18
Диоп
7
Пенья
19
Хордан
19
Кике
9
Энрих
8
де Бласис
3-1-3-2-1
13
Лопес
22
Лопес
5
Налдо
12
Вила
25
Рока
23
Гранеро
4
Санчес
21
Лопес
21
Мелендо
7
Пуадо
12
Баптистао
8
де Бласис
8
Эскаланте
8
Эскаланте
8
де Бласис
9
Энрих
22
Кардона
22
Кардона
9
Энрих
19
Кике
19
Шарлес
19
Шарлес
19
Кике
4
Санчес
22
Эрмосо
22
Эрмосо
4
Санчес
21
Мелендо
10
Пьятти
10
Пьятти
21
Мелендо
5
Налдо
7
Иглесиас
7
Иглесиас
5
Налдо
Остались в запасе
Эйбар
Эспаньол
13
Марко Дмитрович
ВР
4
Иван Рамис
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
13
Роберто
ВР
16
Роберто Росалес
ЦЗ
10
Серхи Дардер
ЦП
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Остались в запасе
13
Марко Дмитрович
ВР
4
Иван Рамис
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
Остались в запасе
13
Роберто
ВР
16
Роберто Росалес
ЦЗ
10
Серхи Дардер
ЦП
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Статистика матча Эйбар - Эспаньол
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
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