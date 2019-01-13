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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Эйбар
Барселона - Эйбар: обзор матча 13 января 2019
Барселона
13.01.2019, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 19 тур
3 : 0
Завершен
Эйбар
19'
Л. Суарес
53'
Л. Месси
59'
Л. Суарес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Эйбар
Желтая карточка
Ж. Пике
70'
ГОЛ! 3:0!
Л. Суарес
Пас отдал
С. Роберто
59'
ГОЛ! 2:0!
Л. Месси
Пас отдал
Л. Суарес
53'
Желтая карточка
Л. Суарес
44'
42'
Желтая карточка
С. Энрих
ГОЛ! 1:0!
Л. Суарес
Пас отдал
Ф. Коутиньо
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
6
Артур
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
9
Серхио Энрих
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
4
Денис Суарес
АП
10
Усман Дембеле
ПВ
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
11
Пере Милья
ЛВ
6
Серхио Альварес
ЦП
19
Кике
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
3-1-3-2-1
1
тер Стеген
18
Альба
3
Пике
2
Лангле
5
Бускетс
6
Роберто
11
Ракитич
6
Артур
11
Коутиньо
10
Месси
9
Суарес
3-3-2-1-1
13
Риесго
3
Анхель
23
Арбилья
6
Бигас
7
Пенья
18
Диоп
17
Кукурелья
8
Эскаланте
19
Хордан
14
Орельяна
9
Энрих
Остались в запасе
Барселона
Эйбар
24
Яспер Силлессен
ВР
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
4
Денис Суарес
АП
10
Усман Дембеле
ПВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
11
Пере Милья
ЛВ
13
Марко Дмитрович
ВР
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
19
Кике
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
4
Денис Суарес
АП
10
Усман Дембеле
ПВ
Остались в запасе
11
Пере Милья
ЛВ
13
Марко Дмитрович
ВР
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
19
Кике
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Барселона - Эйбар
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Информация о матче
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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