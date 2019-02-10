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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Эйбар
Севилья - Эйбар: обзор матча 10 февраля 2019
Севилья
10.02.2019, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 23 тур
2 : 2
Завершен
Эйбар
88'
В. Бен-Йеддер
90+2'
П. Сарабия
22'
Ф. Орельяна
63'
Шарлес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Эйбар
ГОЛ! 2:2!
П. Сарабия
Пас отдал
К. Промес
90'
+2
88'
Желтая карточка
Х. Анхель
Желтая карточка
Х. Навас
88'
ГОЛ! 1:2!
В. Бен-Йеддер
Пас отдал
П. Сарабия
88'
Вторая желтая
Э. Банега
84'
Желтая карточка
Э. Банега
65'
63'
ГОЛ! 0:2!
Шарлес
Пас отдал
А. Арбилья
52'
Желтая карточка
Х. Хордан
Желтая карточка
С. Эскудеро
39'
22'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Орельяна
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
31
Томаш Вацлик
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
23
Даниэль Карришу
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
9
Серхио Энрих
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Севилья
12
Хуан Сориано
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
10
Ибраим Амаду
ОП
20
Франко Васкес
АП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Эйбар
30
Маркель Арейтио
ВР
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
19
Кике
ЦФ
3-3-2-2
31
Вацлик
18
Эскудеро
8
Вебер
24
Кьер
23
Карришу
11
Банега
16
Меса
10
Промес
7
Сарабия
19
Силва
10
Бен-Йеддер
3-3-1-1-2
13
Риесго
3
Анхель
23
Арбилья
4
Рамис
7
Пенья
18
Диоп
17
Кукурелья
19
Хордан
14
Орельяна
19
Шарлес
9
Энрих
Остались в запасе
Севилья
Эйбар
10
Ибраим Амаду
ОП
12
Хуан Сориано
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
20
Франко Васкес
АП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
30
Маркель Арейтио
ВР
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Остались в запасе
10
Ибраим Амаду
ОП
12
Хуан Сориано
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
20
Франко Васкес
АП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Остались в запасе
30
Маркель Арейтио
ВР
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Статистика матча Севилья - Эйбар
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
0 : 0
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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