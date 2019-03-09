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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Эйбар
Алавес - Эйбар: обзор матча 09 марта 2019
Алавес
09.03.2019, суббота, 15:00
Испания. Примера, 27 тур
1 : 1
Завершен
Эйбар
58'
Т. Инуи
71'
М. Кардона
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алавес - Эйбар
71'
ГОЛ! 1:1!
М. Кардона
Пас отдал
Ф. Орельяна
ГОЛ! 1:0!
Т. Инуи
Пас отдал
Джони
58'
Желтая карточка
А. Марин
53'
26'
Желтая карточка
Г. Эскаланте
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
24
Джони
ЛВ
14
Такаши Инуи
ЛВ
5
Дарко Брашанац
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
9
Хонатан Кальери
ЦФ
17
Борха
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
19
Шарлес
ЦФ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
18
Бурги
ЛВ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
19
Ману Гарсия
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
11
Пере Милья
ЛВ
6
Серхио Альварес
ЦП
22
Марк Кардона
ЦФ
4-2-2-2
1
Пачеко
5
Дуарте
3
Марипан
5
Лагвардия
23
Наварро
5
Брашанац
17
Пина
14
Инуи
24
Джони
17
Борха
9
Кальери
4-1-2-1-2
13
Дмитрович
7
Пенья
4
Рамис
23
Арбилья
3
Анхель
18
Диоп
19
Хордан
8
Эскаланте
14
Орельяна
19
Кике
19
Шарлес
Остались в запасе
Алавес
Эйбар
3
Адриан Марин
ЛЗ
1
Антонио Сивера
ВР
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
19
Ману Гарсия
ЦП
18
Бурги
ЛВ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
11
Пере Милья
ЛВ
13
Асьер Риесго
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
22
Марк Кардона
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Остались в запасе
3
Адриан Марин
ЛЗ
1
Антонио Сивера
ВР
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
19
Ману Гарсия
ЦП
18
Бурги
ЛВ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Остались в запасе
11
Пере Милья
ЛВ
13
Асьер Риесго
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
22
Марк Кардона
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Статистика матча Алавес - Эйбар
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Информация о матче
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