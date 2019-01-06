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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Вильярреал
Эйбар - Вильярреал: обзор матча 06 января 2019
Эйбар
06.01.2019, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 18 тур
0 : 0
Завершен
Вильярреал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Вильярреал
69'
Желтая карточка
Х. Фуэго
58'
Желтая карточка
Р. Мори
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
3
Хосе Анхель
ЛЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
9
Серхио Энрих
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
18
Хави Фуэго
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
35
Сантьяго Касерес
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
19
Кике
ЦФ
Вильярреал
1
Андрес
ВР
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
19
Даниэль Раба
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
3-3-1-1-2
13
Риесго
17
Кукурелья
4
Рамис
23
Арбилья
3
Анхель
18
Диоп
7
Пенья
19
Хордан
14
Орельяна
19
Шарлес
9
Энрих
4-3-2-1
1
Асенхо
2
Гаспар
26
Мори
4
Руис
23
Педраса
18
Фуэго
8
Касорла
35
Касерес
21
Чуквуэзе
8
Форнальс
7
Морено
Остались в запасе
Эйбар
Вильярреал
13
Марко Дмитрович
ВР
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
1
Андрес
ВР
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
19
Даниэль Раба
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
13
Марко Дмитрович
ВР
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
19
Кике
ЦФ
Остались в запасе
1
Андрес
ВР
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
19
Даниэль Раба
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Эйбар - Вильярреал
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
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