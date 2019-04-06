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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Эйбар
Реал - Эйбар: обзор матча 06 апреля 2019
Реал
06.04.2019, суббота, 17:15
Испания. Примера, 31 тур
2 : 1
Завершен
Эйбар
59'
К. Бензема
81'
К. Бензема
39'
М. Кардона
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Эйбар
ГОЛ! 2:1!
К. Бензема
Пас отдал
Т. Кроос
81'
ГОЛ! 1:1!
К. Бензема
Пас отдал
М. Асенсио
59'
39'
ГОЛ! 0:1!
М. Кардона
Пас отдал
Г. Эскаланте
21'
Желтая карточка
П. Оливейра
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
14
Лука Модрич
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
18
Гарет Бэйл
ЦП
22
Иско
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
9
Серхио Энрих
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Реал
13
Люка Зидан
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
21
Браим Диас
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
7
Рубен Пенья
ПЗ
11
Пере Милья
ЛВ
14
Педро Леон
ПВ
14
Фабиан Орельяна
ПВ
19
Шарлес
ЦФ
19
Кике
ЦФ
4-3-2-1
1
Навас
3
Регилон
19
Варан
6
Начо
20
Одриосола
14
Модрич
8
Вальверде
18
Бэйл
22
Иско
10
Асенсио
9
Бензема
4-3-3
13
Дмитрович
3
Анхель
4
Рамис
15
Оливейра
17
Кукурелья
6
Альварес
19
Хордан
8
Эскаланте
22
Кардона
8
де Бласис
9
Энрих
Остались в запасе
Реал
Эйбар
13
Люка Зидан
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
21
Браим Диас
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
11
Пере Милья
ЛВ
13
Асьер Риесго
ВР
7
Рубен Пенья
ПЗ
14
Педро Леон
ПВ
14
Фабиан Орельяна
ПВ
19
Шарлес
ЦФ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Остались в запасе
13
Люка Зидан
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
21
Браим Диас
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
Остались в запасе
11
Пере Милья
ЛВ
13
Асьер Риесго
ВР
7
Рубен Пенья
ПЗ
14
Педро Леон
ПВ
14
Фабиан Орельяна
ПВ
19
Шарлес
ЦФ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Статистика матча Реал - Эйбар
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Информация о матче
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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