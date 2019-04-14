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Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Эйбар
Реал Сосьедад - Эйбар: обзор матча 14 апреля 2019
Реал Сосьедад
14.04.2019, воскресенье, 17:15
Испания. Примера, 32 тур
1 : 1
Завершен
Эйбар
1'
Хуанми
85'
Х. Хордан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Эйбар
Желтая карточка
Р. Пардо
87'
85'
ГОЛ! 1:1!
Х. Хордан
55'
Желтая карточка
Х. Хордан
Желтая карточка
Д. Льоренте
39'
33'
Желтая карточка
П. де Бласис
ГОЛ! 1:0!
Хуанми
Пас отдал
Л. Сангалли
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
5
Игор Субельдия
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
23
Микель Мерино
ЦП
23
Лука Сангалли
АП
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
9
Серхио Энрих
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Реал Сосьедад
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
11
Пере Милья
ЛВ
14
Педро Леон
ПВ
19
Шарлес
ЦФ
19
Кике
ЦФ
4-1-2-1
28
Рульи
5
Субельдия
6
Элустондо
3
Льоренте
2
Сальдуа
23
Мерино
21
Оярсабаль
23
Сангалли
7
Хуанми
3-3-1-3
13
Дмитрович
3
Анхель
15
Оливейра
17
Кукурелья
8
Эскаланте
19
Хордан
6
Альварес
14
Орельяна
8
де Бласис
22
Кардона
9
Энрих
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Эйбар
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
11
Пере Милья
ЛВ
13
Асьер Риесго
ВР
14
Педро Леон
ПВ
19
Шарлес
ЦФ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Остались в запасе
11
Пере Милья
ЛВ
13
Асьер Риесго
ВР
14
Педро Леон
ПВ
19
Шарлес
ЦФ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Статистика матча Реал Сосьедад - Эйбар
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
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