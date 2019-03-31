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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Эйбар
Леванте - Эйбар: обзор матча 31 марта 2019
Леванте
31.03.2019, воскресенье, 13:00
Испания. Примера, 29 тур
2 : 2
Завершен
Эйбар
5'
Х. Луис Моралес
26'
Р. Рочина
19'
Г. Эскаланте
78'
С. Энрих
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Эйбар
87'
Желтая карточка
М. Кукурелья
Желтая карточка
Н. Вукчевич
83'
78'
ГОЛ! 2:2!
С. Энрих
Пас отдал
Ф. Орельяна
Желтая карточка
Э. Барди
40'
ГОЛ! 2:1!
Р. Рочина
Пас отдал
Х. Луис Моралес
26'
19'
ГОЛ! 1:1!
Г. Эскаланте
ГОЛ! 1:0!
Х. Луис Моралес
Пас отдал
А. Луна
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
13
Айтор
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
20
Хосе Кампанья
ЦП
10
Энис Барди
АП
16
Рубен Рочина
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
14
Педро Леон
ПВ
19
Кике
ЦФ
9
Серхио Энрих
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Леванте
23
Эрик Кабако
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
23
Джейсон
ПВ
9
Рохер Марти
ЦФ
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
11
Пере Милья
ЛВ
6
Серхио Альварес
ЦП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
4-1-3-2
13
Айтор
13
Луна
44
Пьер
21
Поштиго
21
Рубен Везо
20
Кампанья
27
Саймон
10
Барди
16
Рочина
25
Моралес
9
Майорал
4-2-2-2
13
Дмитрович
7
Пенья
4
Рамис
15
Оливейра
17
Кукурелья
8
Эскаланте
19
Хордан
14
Леон
14
Орельяна
9
Энрих
19
Кике
Остались в запасе
Леванте
Эйбар
23
Джейсон
ПВ
17
Никола Вукчевич
ОП
23
Эрик Кабако
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
9
Рохер Марти
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
11
Пере Милья
ЛВ
13
Асьер Риесго
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Остались в запасе
23
Джейсон
ПВ
17
Никола Вукчевич
ОП
23
Эрик Кабако
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
9
Рохер Марти
ЦФ
Остались в запасе
11
Пере Милья
ЛВ
13
Асьер Риесго
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Статистика матча Леванте - Эйбар
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Информация о матче
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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