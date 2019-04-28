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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Эйбар
Валенсия - Эйбар: обзор матча 28 апреля 2019
Валенсия
28.04.2019, воскресенье, 13:00
Испания. Примера, 35 тур
0 : 1
Завершен
Эйбар
90+3'
Шарлес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Эйбар
90'
+3
ГОЛ! 0:1!
Шарлес
87'
Желтая карточка
Шарлес
70'
Желтая карточка
Х. Анхель
Желтая карточка
Ф. Ронкалья
60'
Желтая карточка
К. Солер
58'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
33
Нето
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
9
Ферран Торрес
ПВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
14
Педро Леон
ПВ
9
Серхио Энрих
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Валенсия
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
18
Карлос Солер
ЦП
19
Рубен Собрино
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
4
Иван Рамис
ЦЗ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
3-1-2-2-2
33
Нето
14
Гайя
3
Паулиста
14
Ронкалья
13
Коклен
10
Васс
10
Парехо
11
Гедеш
9
Торрес
19
Родриго
9
Гамейро
4-3-2-1
13
Дмитрович
7
Пенья
3
Анхель
15
Оливейра
17
Кукурелья
8
Эскаланте
6
Альварес
19
Хордан
14
Леон
14
Орельяна
9
Энрих
Остались в запасе
Валенсия
Эйбар
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
18
Карлос Солер
ЦП
19
Рубен Собрино
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
13
Асьер Риесго
ВР
4
Иван Рамис
ЦЗ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Остались в запасе
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
18
Карлос Солер
ЦП
19
Рубен Собрино
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Остались в запасе
13
Асьер Риесго
ВР
4
Иван Рамис
ЦЗ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Статистика матча Валенсия - Эйбар
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Информация о матче
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