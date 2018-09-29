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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Севилья
Эйбар - Севилья: обзор матча 29 сентября 2018
Эйбар
29.09.2018, суббота, 19:30
Испания. Примера, 7 тур
1 : 3
Завершен
Севилья
90+10'
Х. Хордан
48'
А. Силва
58'
Э. Банега (П)
90+4'
Э. Банега
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Севилья
ГОЛ! 1:3!
Х. Хордан
Пас отдал
П. Эрвияс
90'
+10
90'
+7
Желтая карточка
Г. Арана
90'
+4
ГОЛ! 0:3!
Э. Банега
Пас отдал
Л. Муриэль
90'
+2
Замена
Л. Муриэль
️️️️
А. Силва
90'
Желтая карточка
Ф. Васкес
83'
Замена
К. Промес
️️️️
В. Бен-Йеддер
Замена
А. Арбилья
️️️️
И. Рамис
83'
80'
Желтая карточка
Э. Банега
73'
Замена
Р. Меса
️️️️
П. Сарабия
Замена
Шарлес
️️️️
С. Альварес
69'
Замена
Х. Хордан
️️️️
Кике
69'
58'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Э. Банега
Желтая карточка
Ф. Орельяна
56'
48'
ГОЛ! 0:1!
А. Силва
Пас отдал
Х. Навас
Желтая карточка
И. Рамис
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
6
Серхио Альварес
ЦП
14
Пабло Эрвияс
ПВ
14
Фабиан Орельяна
ПВ
9
Серхио Энрих
ЦФ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Севилья
31
Томаш Вацлик
ВР
24
Симон Кьер
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
23
Даниэль Карришу
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
20
Франко Васкес
АП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Пабло Мачин
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
19
Шарлес
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
Севилья
12
Хуан Сориано
ВР
25
Хуан Беррокаль
ЦЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
16
Роке Меса
ЦП
10
Луис Муриэль
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
4-1-1-2-2
13
Дмитрович
3
Анхель
6
Бигас
4
Рамис
7
Пенья
18
Диоп
6
Альварес
14
Эрвияс
14
Орельяна
19
Кике
9
Энрих
4-2-2-2
31
Вацлик
16
Навас
13
Арана
21
Гомес
24
Кьер
23
Карришу
11
Банега
7
Сарабия
20
Васкес
19
Силва
10
Бен-Йеддер
4
Рамис
23
Арбилья
23
Арбилья
4
Рамис
19
Кике
19
Хордан
19
Хордан
19
Кике
6
Альварес
19
Шарлес
19
Шарлес
6
Альварес
7
Сарабия
16
Меса
16
Меса
7
Сарабия
10
Бен-Йеддер
10
Промес
10
Промес
10
Бен-Йеддер
19
Силва
10
Муриэль
10
Муриэль
19
Силва
Остались в запасе
Эйбар
Севилья
13
Асьер Риесго
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
25
Хуан Беррокаль
ЦЗ
12
Хуан Сориано
ВР
23
Йорис Наньон
ЦЗ
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Пабло Мачин
Остались в запасе
13
Асьер Риесго
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
Остались в запасе
25
Хуан Беррокаль
ЦЗ
12
Хуан Сориано
ВР
23
Йорис Наньон
ЦЗ
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Пабло Мачин
Статистика матча Эйбар - Севилья
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
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