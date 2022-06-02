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    Самир Уйкани - статистика

    #22 | Вратарь
    Имя Самир
    Фамилия Уйкани
    Команда Эмполи
    Состав Основной
    Родной город Ресник
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 5 июля 1988 (34 года)
    Рост 186
    Вес 78
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 Был в запасе Монца 2:1 Эмполи Италия. Серия А, 25 тур
    25.02.2023 Был в запасе Эмполи 0:2 Наполи Италия. Серия А, 24 тур
    19.02.2023 Был в запасе Фиорентина 1:1 Эмполи Италия. Серия А, 23 тур
    11.02.2023 Был в запасе Эмполи 2:2 Специя Италия. Серия А, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Косово 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.09.2022 1' -90' Косово 5:1 Кипр
    24.09.2022 Был в запасе Северная Ирландия 2:1 Косово
    12.06.2022 Был в запасе Греция 2:0 Косово
    09.06.2022 1' -90' Косово 3:2 Северная Ирландия
    05.06.2022 90' -90' Косово 0:1 Греция
    02.06.2022 Был в запасе Кипр 0:2 Косово
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