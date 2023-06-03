Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Самир Уйкани
Статистика
Самир Уйкани - статистика
Завершил карьеру
5 июля 1988 (38), Ресник
#1 | Вратарь
186 см | 78 кг
Косово
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2022/2023
Лига наций 2022/2023
Италия. Кубок 2021/2022
Италия. Серия А 2021/2022
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021
Италия. Серия А 2020/2021
Италия. Серия А 2019/2020
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Италия. Серия А 2014/2015
Италия. Серия А 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Италия. Серия А 2011/2012
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Италия. Серия А 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эмполи
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Эмполи
0 : 2
03.06.2023
Лацио
84' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Верона
1 : 1
28.05.2023
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Эмполи
4 : 1
22.05.2023
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Сампдория
1 : 1
15.05.2023
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Эмполи
2 : 1
08.05.2023
Салернитана
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Эмполи
3 : 1
04.05.2023
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Сассуоло
2 : 1
30.04.2023
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Эмполи
0 : 3
23.04.2023
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Кремонезе
1 : 0
14.04.2023
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Милан
0 : 0
07.04.2023
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Эмполи
1 : 0
03.04.2023
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Аталанта
2 : 1
17.03.2023
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Эмполи
0 : 1
11.03.2023
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Монца
2 : 1
04.03.2023
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Эмполи
0 : 2
25.02.2023
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Фиорентина
1 : 1
19.02.2023
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Эмполи
2 : 2
11.02.2023
Специя
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Рома
2 : 0
04.02.2023
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Эмполи
2 : 2
28.01.2023
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Интер
0 : 1
23.01.2023
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Эмполи
1 : 0
16.01.2023
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Лацио
2 : 2
08.01.2023
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Удинезе
1 : 1
04.01.2023
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Эмполи
2 : 0
11.11.2022
Кремонезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Наполи
2 : 0
08.11.2022
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Эмполи
1 : 0
05.11.2022
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Эмполи
0 : 2
30.10.2022
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Ювентус
4 : 0
21.10.2022
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Эмполи
1 : 0
15.10.2022
Монца
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 1
09.10.2022
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Эмполи
1 : 3
01.10.2022
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
0 : 1
17.09.2022
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Эмполи
1 : 2
12.09.2022
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Салернитана
2 : 2
05.09.2022
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Эмполи
1 : 1
31.08.2022
Верона
Был в запасе
Главные новости
Татаев из «Оренбурга» назвал Кордобу «провокатором»: «Не знаю, почему судьи это не пресекают»
19:28
1
Стало известно, сколько ЦСКА требовал за Кисляка: «Это запретительная сумма»
19:19
1
Мусаев сказал, чего не хватило «Краснодару» для победы над «Оренбургом»
19:05
2
Только одна команда РПЛ еще ни разу не проиграла в этом сезоне
18:38
1
РПЛ. «Краснодар» потерял очки в 3-м матче подряд, сыграв вничью с «Оренбургом» (0:0)
18:08
42
Спартаковец Джику ответил на критику Слуцкого
17:50
3
ЦСКА объявил об уходе легионера
17:27
5
Титов дал совет «Спартаку», как поступить с Максименко
17:09
5
Акинфеев: «Свое последнее слово я еще не сказал»
16:56
4
Тюкавин начал сотрудничать с известным португальским агентом
16:42
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+