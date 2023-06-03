Статистика по турнирам

Италия. Серия А 2022/2023 Лига наций 2022/2023 Италия. Кубок 2021/2022 Италия. Серия А 2021/2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Италия. Серия А 2020/2021 Италия. Серия А 2019/2020 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Италия. Серия А 2014/2015 Италия. Серия А 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Италия. Серия А 2011/2012 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Италия. Серия А 2008/2009