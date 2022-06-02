Самир Уйкани - статистика
#22 | Вратарь
|Имя
|Самир
|Фамилия
|Уйкани
|Команда
|Эмполи
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ресник
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|5 июля 1988 (34 года)
|Рост
|186
|Вес
|78
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Самир
|Фамилия
|Уйкани
|Команда
|Эмполи
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ресник
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|5 июля 1988 (34 года)
|Рост
|186
|Вес
|78
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|Был в запасе
|Монца
|2:1
|Эмполи
|Италия. Серия А, 25 тур
|25.02.2023
|Был в запасе
|Эмполи
|0:2
|Наполи
|Италия. Серия А, 24 тур
|19.02.2023
|Был в запасе
|Фиорентина
|1:1
|Эмполи
|Италия. Серия А, 23 тур
|11.02.2023
|Был в запасе
|Эмполи
|2:2
|Специя
|Италия. Серия А, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Косово
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.09.2022
|1' -90'
|Косово
|5:1
|Кипр
|24.09.2022
|Был в запасе
|Северная Ирландия
|2:1
|Косово
|12.06.2022
|Был в запасе
|Греция
|2:0
|Косово
|09.06.2022
|1' -90'
|Косово
|3:2
|Северная Ирландия
|05.06.2022
|90' -90'
|Косово
|0:1
|Греция
|02.06.2022
|Был в запасе
|Кипр
|0:2
|Косово