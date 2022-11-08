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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Эмполи
Наполи - Эмполи: обзор матча 08 ноября 2022
Наполи
08.11.2022, вторник, 20:30
Италия. Серия А, 14 тур
2 : 0
Завершен
Эмполи
69'
И. Лосано (П)
88'
П. Зелински
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Наполи - Эмполи
90'
Желтая карточка
Л. Хендерсон
Замена
Д. Симеоне
️️️️
В. Осимхен
90'
Замена
Д. Демме
️️️️
С. Лоботка
90'
ГОЛ! 2:0!
П. Зелински
Пас отдал
И. Лосано
88'
85'
Замена
Э. Эконг
️️️️
Р. Марин
74'
Вторая желтая
С. Луперто
73'
Замена
А. Грасси
️️️️
Ф. Бандинелли
73'
Замена
Л. Хендерсон
️️️️
Т. Бальданци
ГОЛ с пенальти! 1:0!
И. Лосано
69'
Замена
П. Зелински
️️️️
Т. Н'Домбеле
64'
Замена
Э. Эльмас
️️️️
М. Политано
64'
Замена
И. Лосано
️️️️
Д. Распадори
64'
61'
Желтая карточка
Ф. Паризи
59'
Замена
Ж. Акпа Акпро
️️️️
Н. Хаас
Желтая карточка
Л. Эстигард
57'
39'
Желтая карточка
С. Луперто
15'
Желтая карточка
Ф. Бандинелли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Эмполи
25
Гульельмо Викарио
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
32
Николас Хаас
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
23
Филиппо Бандинелли
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
10
Недим Байрами
АП
10
Мартин Сатриано
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Наполи
12
Давиде Марфелла
ВР
16
Хуберт Идасяк
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
98
Карим Зедадка
ЛВ
6
Диего Демме
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
20
Петр Зелински
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
11
Ирвинг Лосано
ПВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Эмполи
1
Самир Уйкани
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
28
Николо Камбьяги
ЛВ
5
Дуччо Дельи Инноченти
ОП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
10
Якопо Фаццини
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
11
Эммануэль Эконг
ЦФ
4-3-1-2
1
Мерет
6
Мариу Руй
3
Мин-Джэ
5
Эстигард
22
Ди Лоренцо
99
Ангисса
68
Лоботка
22
Н'Домбеле
21
Политано
18
Распадори
45
Осимхен
4-3-2-1
25
Викарио
30
Стоянович
44
Исмайли
5
Луперто
65
Паризи
32
Хаас
18
Марин
23
Бандинелли
8
Бальданци
10
Байрами
10
Сатриано
68
Лоботка
6
Демме
6
Демме
68
Лоботка
22
Н'Домбеле
20
Зелински
20
Зелински
22
Н'Домбеле
21
Политано
99
Эльмас
99
Эльмас
21
Политано
18
Распадори
11
Лосано
11
Лосано
18
Распадори
45
Осимхен
18
Симеоне
18
Симеоне
45
Осимхен
8
Бальданци
6
Хендерсон
6
Хендерсон
8
Бальданци
32
Хаас
11
Акпа Акпро
11
Акпа Акпро
32
Хаас
23
Бандинелли
33
Грасси
33
Грасси
23
Бандинелли
18
Марин
11
Эконг
11
Эконг
18
Марин
Остались в запасе
Наполи
Эмполи
12
Давиде Марфелла
ВР
16
Хуберт Идасяк
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
24
Алессио Дзербин
ЛВ
98
Карим Зедадка
ЛВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
1
Самир Уйкани
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
5
Дуччо Дельи Инноченти
ОП
10
Якопо Фаццини
ЦП
28
Николо Камбьяги
ЛВ
7
Марко Пьяца
ЦФ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
12
Давиде Марфелла
ВР
16
Хуберт Идасяк
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
24
Алессио Дзербин
ЛВ
98
Карим Зедадка
ЛВ
Остались в запасе
1
Самир Уйкани
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
5
Дуччо Дельи Инноченти
ОП
10
Якопо Фаццини
ЦП
28
Николо Камбьяги
ЛВ
7
Марко Пьяца
ЦФ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Статистика матча Наполи - Эмполи
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Эмполи
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
5 : 0
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
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