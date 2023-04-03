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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Лечче
Эмполи - Лечче: обзор матча 03 апреля 2023
Эмполи
03.04.2023, понедельник, 19:30
Италия. Серия А, 28 тур
1 : 0
Завершен
Лечче
62'
Ф. Капуто (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эмполи - Лечче
Желтая карточка
Р. Марин
90'
+6
85'
Замена
А. Галло
️️️️
Д. Пеццелла
Замена
М. Сатриано
️️️️
Ф. Капуто
81'
Замена
А. Грасси
️️️️
Ф. Бандинелли
81'
79'
Замена
А. Сесай
️️️️
Л. Коломбо
73'
Замена
Т. Йоханн Хельгасон
️️️️
А. Бли
73'
Замена
Р. Уден
️️️️
Г. Стрефецца
Замена
Н. Камбьяги
️️️️
Т. Бальданци
72'
Замена
Н. Хаас
️️️️
Р. Пикколи
72'
Желтая карточка
Я. Фаццини
71'
68'
Желтая карточка
А. Туйя
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Капуто
62'
46'
Замена
Ф. Ди Франческо
️️️️
Л. Банда
Замена
Я. Фаццини
️️️️
Ж. Акпа Акпро
39'
22'
Желтая карточка
А. Бли
Желтая карточка
Ф. Бандинелли
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
1
Самуэле Перисан
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
23
Филиппо Бандинелли
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
9
Франческо Капуто
ЦФ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Лечче
30
Владимиро Фальконе
ВР
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
15
Валентен Жандре
ПЗ
6
Федерико Башкиротто
ПЗ
29
Алексис Бли
ОП
23
Мортен Юльманн
ОП
16
Жоан Гонсалес
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
19
Ламек Банда
ПВ
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Эмполи
1
Самир Уйкани
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
28
Николо Камбьяги
ЛВ
10
Якопо Фаццини
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Лечче
22
Федерико Бранколини
ВР
1
Марко Блеве
ВР
25
Антонино Галло
ЛЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
26
Маттиа Чуччи
ЦЗ
32
Пьетро Чеккарони
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
10
Реми Уден
ПВ
9
Ассан Сесай
ЦФ
34
Джоэль Перссон
ЦФ
4-3-1-2
1
Перисан
65
Паризи
44
Исмайли
5
Луперто
24
Эбуехи
11
Акпа Акпро
18
Марин
23
Бандинелли
8
Бальданци
91
Пикколи
9
Капуто
4-2-1-2-1
30
Фальконе
6
Башкиротто
13
Туйя
3
Пеццелла
15
Жандре
29
Бли
23
Юльманн
16
Гонсалес
19
Банда
7
Стрефецца
29
Коломбо
11
Акпа Акпро
10
Фаццини
10
Фаццини
11
Акпа Акпро
23
Бандинелли
33
Грасси
33
Грасси
23
Бандинелли
91
Пикколи
32
Хаас
32
Хаас
91
Пикколи
8
Бальданци
28
Камбьяги
28
Камбьяги
8
Бальданци
9
Капуто
10
Сатриано
10
Сатриано
9
Капуто
3
Пеццелла
25
Галло
25
Галло
3
Пеццелла
29
Бли
21
Хельгасон
21
Хельгасон
29
Бли
19
Банда
29
Ди Франческо
29
Ди Франческо
19
Банда
7
Стрефецца
10
Уден
10
Уден
7
Стрефецца
29
Коломбо
9
Сесай
9
Сесай
29
Коломбо
Остались в запасе
Эмполи
Лечче
1
Самир Уйкани
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
6
Лиам Хендерсон
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
22
Федерико Бранколини
ВР
1
Марко Блеве
ВР
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
26
Маттиа Чуччи
ЦЗ
32
Пьетро Чеккарони
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
34
Джоэль Перссон
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Остались в запасе
1
Самир Уйкани
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
6
Лиам Хендерсон
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Остались в запасе
22
Федерико Бранколини
ВР
1
Марко Блеве
ВР
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
26
Маттиа Чуччи
ЦЗ
32
Пьетро Чеккарони
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
34
Джоэль Перссон
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Марко Барони
Статистика матча Эмполи - Лечче
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
5 : 0
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Лечче
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Карло Кастеллани
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