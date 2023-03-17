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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Эмполи
Аталанта - Эмполи: обзор матча 17 марта 2023
Аталанта
17.03.2023, пятница, 22:45
Италия. Серия А, 27 тур
2 : 1
Завершен
Эмполи
58'
М. де Рон
86'
Р. Хойлунд
44'
Т. Эбуехи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аталанта - Эмполи
Желтая карточка
М. Руджери
90'
+1
Замена
М. Демирал
️️️️
М. Пашалич
89'
Замена
Й. Меле
️️️️
Д. Дзаппакоста
89'
Желтая карточка
Х. Луис Паломино
88'
ГОЛ! 2:1!
Р. Хойлунд
86'
84'
Желтая карточка
Ф. Бандинелли
Желтая карточка
Ж. Бога
84'
82'
Желтая карточка
Л. Хендерсон
79'
Замена
️️️️
А. Исмайли
Замена
Ж. Бога
️️️️
Л. Муриэль
79'
Замена
Р. Хойлунд
️️️️
Д. Сапата
79'
Замена
А. Лукман
️️️️
Д. Скальвини
76'
69'
Замена
Н. Хаас
️️️️
Т. Бальданци
69'
Замена
Л. Хендерсон
️️️️
Ж. Акпа Акпро
59'
Замена
Ф. Бандинелли
️️️️
Я. Фаццини
59'
Замена
А. Исмайли
️️️️
А. Грасси
ГОЛ! 1:1!
М. де Рон
Пас отдал
М. Руджери
58'
44'
ГОЛ! 0:1!
Т. Эбуехи
Пас отдал
Ф. Капуто
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
1
Хуан Муссо
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
13
Эдерсон
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
91
Дуван Сапата
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Эмполи
1
Самуэле Перисан
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
10
Якопо Фаццини
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
10
Мартин Сатриано
ЦФ
9
Франческо Капуто
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
28
Мерих Демирал
ЦЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
47
Маттео Коломбо
ЦП
41
Mannah Chiwisa
ЦП
11
Адемола Лукман
ЦФ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Эмполи
13
Lovro Štubljar
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
6
Лиам Хендерсон
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
23
Филиппо Бандинелли
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Муссо
2
Толой
19
Паломино
42
Скальвини
13
Руджери
15
де Рон
77
Дзаппакоста
13
Эдерсон
8
Пашалич
10
Муриэль
91
Сапата
4-3-1-2
1
Перисан
24
Эбуехи
5
Луперто
5
Де Винтер
65
Паризи
11
Акпа Акпро
10
Фаццини
33
Грасси
8
Бальданци
9
Капуто
10
Сатриано
42
Скальвини
11
Лукман
11
Лукман
42
Скальвини
8
Пашалич
28
Демирал
28
Демирал
8
Пашалич
77
Дзаппакоста
21
Меле
21
Меле
77
Дзаппакоста
10
Муриэль
13
Бога
13
Бога
10
Муриэль
91
Сапата
19
Хойлунд
19
Хойлунд
91
Сапата
33
Грасси
44
Исмайли
44
Исмайли
33
Грасси
11
Акпа Акпро
6
Хендерсон
6
Хендерсон
11
Акпа Акпро
8
Бальданци
32
Хаас
32
Хаас
8
Бальданци
10
Фаццини
23
Бандинелли
23
Бандинелли
10
Фаццини
Остались в запасе
Аталанта
Эмполи
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
5
Калеб Околи
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
47
Маттео Коломбо
ЦП
41
Mannah Chiwisa
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
13
Lovro Štubljar
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
18
Рэзван Марин
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
5
Калеб Околи
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
47
Маттео Коломбо
ЦП
41
Mannah Chiwisa
ЦП
Остались в запасе
13
Lovro Štubljar
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
18
Рэзван Марин
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Статистика матча Аталанта - Эмполи
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
2 : 3
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Эмполи
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
5 : 0
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Информация о матче
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