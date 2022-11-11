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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Кремонезе
Эмполи - Кремонезе: обзор матча 11 ноября 2022
Эмполи
11.11.2022, пятница, 22:45
Италия. Серия А, 15 тур
2 : 0
Завершен
Кремонезе
46'
Н. Камбьяги
88'
Ф. Паризи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эмполи - Кремонезе
90'
Желтая карточка
Ч. Пикель
ГОЛ! 2:0!
Ф. Паризи
88'
78'
Замена
Д. Чиофани
️️️️
Л. Лочошвили
Замена
Л. Хендерсон
️️️️
Ф. Бандинелли
77'
Желтая карточка
Н. Камбьяги
69'
69'
Замена
Д. Куальята
️️️️
Э. Валери
69'
Замена
С. Дессер
️️️️
К. Буонаюто
Замена
Я. Фаццини
️️️️
Ж. Акпа Акпро
66'
Замена
Р. Марин
️️️️
А. Грасси
66'
62'
Замена
Л. Дзанимачча
️️️️
С. Мейте
62'
Замена
М. Кастаньетти
️️️️
С. Аскасибар
ГОЛ! 1:0!
Н. Камбьяги
46'
Замена
Н. Камбьяги
️️️️
С. Ламмерс
46'
43'
Желтая карточка
С. Мейте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
25
Гульельмо Викарио
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
23
Филиппо Бандинелли
ЦП
10
Недим Байрами
АП
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Кремонезе
29
Марко Карнесекки
ВР
17
Леонардо Серникола
ЛЗ
14
Эмануэле Валери
ЛЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
92
Кристиан Буонаюто
ЛВ
18
Чарльз Пикель
ОП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
29
Давид Окереке
ЦФ
Эмполи
1
Самуэле Перисан
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
34
Габриэле Гуарино
ЦЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
28
Николо Камбьяги
ЛВ
5
Дуччо Дельи Инноченти
ОП
18
Рэзван Марин
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
10
Якопо Фаццини
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
11
Эммануэль Эконг
ЦФ
Кремонезе
21
Джанлука Саро
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
4
Микеле Кастаньетти
ОП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
62
Томмазо Миланезе
ЦП
98
Лука Дзанимачча
ПВ
28
Джейми Баез
ЦФ
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
74
Франк Тсаджут
ЦФ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
4-3-1-2
25
Викарио
65
Паризи
44
Исмайли
6
Валюкевич
24
Эбуехи
11
Акпа Акпро
33
Грасси
23
Бандинелли
10
Байрами
10
Сатриано
29
Ламмерс
3-3-2-1-1
29
Карнесекки
13
Хендри
24
Лочошвили
4
Айву
17
Серникола
18
Пикель
14
Валери
25
Аскасибар
8
Мейте
92
Буонаюто
29
Окереке
33
Грасси
18
Марин
18
Марин
33
Грасси
11
Акпа Акпро
10
Фаццини
10
Фаццини
11
Акпа Акпро
23
Бандинелли
6
Хендерсон
6
Хендерсон
23
Бандинелли
29
Ламмерс
28
Камбьяги
28
Камбьяги
29
Ламмерс
14
Валери
12
Куальята
12
Куальята
14
Валери
25
Аскасибар
4
Кастаньетти
4
Кастаньетти
25
Аскасибар
8
Мейте
98
Дзанимачча
98
Дзанимачча
8
Мейте
24
Лочошвили
9
Чиофани
9
Чиофани
24
Лочошвили
92
Буонаюто
9
Дессер
9
Дессер
92
Буонаюто
Остались в запасе
Эмполи
Кремонезе
1
Самуэле Перисан
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
34
Габриэле Гуарино
ЦЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
5
Дуччо Дельи Инноченти
ОП
32
Николас Хаас
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
11
Эммануэль Эконг
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
18
Паоло Гильоне
ПЗ
21
Джанлука Саро
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
62
Томмазо Миланезе
ЦП
28
Джейми Баез
ЦФ
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
74
Франк Тсаджут
ЦФ
Остались в запасе
1
Самуэле Перисан
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
34
Габриэле Гуарино
ЦЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
5
Дуччо Дельи Инноченти
ОП
32
Николас Хаас
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
11
Эммануэль Эконг
ЦФ
Остались в запасе
18
Паоло Гильоне
ПЗ
21
Джанлука Саро
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
62
Томмазо Миланезе
ЦП
28
Джейми Баез
ЦФ
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
74
Франк Тсаджут
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Статистика матча Эмполи - Кремонезе
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
5 : 0
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Кремонезе
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Кремонезе
0 : 1
25.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 12 тур
Зюйдтироль
1 : 0
21.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 11 тур
Виченца
1 : 4
08.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Мантова
0 : 2
27.10.2026
Кремонезе
Информация о матче
Стадион:
Карло Кастеллани
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